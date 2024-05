Béčko MFK pětku z Kozojídek nezopakovalo. Naopak, nový lídr ji nadělil jim

Souboj o postup z B skupiny I. A třídy do krajského přeboru se už zúžil jen na dva celky z Hodonínska. Nepřímo jej ale ovlivňuje vyškovské béčko. Zatímco nedávno vyhrálo v Kozojídkách 5:0 a sesadilo je z prvního místa, v neděli stejným poměrem podlehlo nyní vedoucímu Sokolu Hroznová Lhota.

Na domácím trávníku v Dědicích tentokrát »juniorka« MFK tahala za kratší konec. Přesto až do 73. minuty bylo skóre 0:2 stále hratelné. Závěr ovšem vyzněl jednoznačně pro lídra tabulky.

I. A třída - sk. B:

MFK Vyškov B – TJ Sokol Hroznová Lhota 0:5

Poločas: 0:1. Branky: 4. a 81. Smetka, 59. Lipčík, 74. Radmil, 78. Matyáš. Rozhodčí: Stejskal – Ježek, Jurča. ŽK: J. Liška – J. Bíla. Diváků: 120.

Vyškov B: Havelka – Bořuta (60. Hanulík), M. Formánek, Šenk (68. Štěrba), Klimeš (33. Bělík), Pospíšil, Ress, Moural, Růžička (68. J. Formánek), Zajíček (68. Duba). Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

„Chyběla nám větší jistota v kombinaci, ani ve hře bez míče jsme nebyli dostatečně odvážní a důrazní. Přesto jsme do poslední čtvrthodinky a stavu 0:2 byli stále ve hře. Závěrečná část utkání se nám vůbec nepovedla. Soupeř po rychlých únicích nám dal pořádnou facku a zaslouženě nás porazil. Soupeř dnes byl houževnatější a důslednější, jak ve hře dopředu, tak i dozadu. Černou kaňkou na utkání je těžké zranění našeho Jirky Klimeše, který si ve 33. minutě zlomil prsty na pravé ruce. Bohužel dnes jsme si kalich hořkosti vypili až do dna, ale to sport přináší a musíme se dobře připravit na další utkání ve Valticích,“ zhodnotil zápas člen trenérské tandemu Jaroslav Liška.

Ve Valticích bude vyškovská rezerva hrát v sobotu 1. června od 15.30 hodin.