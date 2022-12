„Pořád nás trápí výkyvy ve výkonech, a to zejména na hřištích soupeřů, kde jsme ztratili zbytečně několik dobře rozehraných utkání. Mockrát jsme o poločase vedli a pak vinou vlastní laxnosti a nesoustředěnosti skončí druhý poločas gólovou přestřelkou a my z toho vyjdeme naprázdno. To mě v utkáních v Hroznové Lhotě, Pohořelicích a Nikolčicích hrozně naštvalo. A to jsou zrovna ta utkání, kde jsme měli uhrát důležité body,“ rozšířil hodnocení.

V domácích utkáních ztratil tým jen tři body s Miloticemi. Bilance je tedy celkově slušná, ale prohraný zápas se zařadil k vyjmenovaným, které trenérovi zvedly adrenalin.

MFK Vyškov B

I. A třída – skupina B

Podzim 2022

Tabulka:

1. Hroz. Lhota 13 10 1 2 43:12 31

2. Pohořelice 13 10 1 2 44:18 31

3. Vnorovy 13 10 0 3 41:24 30

4. Rohatec 13 8 1 4 34:22 25

5. Vyškov B 13 8 0 5 41:28 24

6. V. Pavlovice 13 6 2 5 28:20 20

7. Nikolčice 13 6 1 6 36:32 19

8. RAFK 13 6 1 6 25:27 19

9. Valtice 13 6 1 6 23:32 19

10. Dubňany 13 4 2 7 27:32 14

11. Kohoutovice 13 3 1 9 14:50 10

12. Vojkovice 13 2 3 8 19:34 9

13. Milotice 13 2 1 10 17:38 7

14. Veselí n. M. 13 2 1 10 19:42 7

Doma:

4. Vyškov B 6 5 0 1 21:6 15

Venku:

6. Vyškov B 7 3 0 4 20:22 9

Střelci:

11 - Ahanna Grant Williams, 6 - Josef Lička, 5 - David Kratochvíla, Dao Ismael Stephane Ouattara, 4 - Martin Lička, 3 - David Moučka, 2 - Traore Alassane, 1 - Jiří Klimeš, Ondřej Moural, Barnabáš Lacík, Martin Neubauer, Adama Fofana, Vojtěch Vráblík

„Doma jsme předváděli dobré výkony až na utkání proti Miloticím, které do Vyškova přijely na posledním místě tabulky. Po velmi špatném výkonu jsme prohráli 1:2, a to byla další ztráta, která nás stála lepší umístění,“ připojil k výčtu negativ.

Naproti tomu nejlepší výkony béčko podalo v domácích zápasech proti Slavoji Velké Pavlovice (5:0) a Agro Vnorovy (2:0), ve kterých jasně dominovalo po všech stránkách.

„Mužstvo před soutěží prošlo velkou obměnou. Je mladé a má budoucnost, jen si to musí všechno sednout a chce to i trpělivost. Je tam řada hráčů, co vyšla z dorostu ročníku 2003 a několik dorostenců dostalo šanci si za B mužstvo zahrát, a to byly ročníky 2004, 2005 i 2006. V podstatě jsme v soutěži měli nejmladší mužstvo, takže někdy ty výkony a výkyvy mohou být logické,“ připustil.

Jako v každém záložním mužstvu se i ve vyškovském během podzimu objevilo několik hráčů ligového áčka. Podle trenéra byli vesměs přínosem.

„Z A týmu se v utkáních vystřídalo za celý podzim třináct hráčů a dva brankáři, což je velké číslo a určitě to bylo pro B mužstvo důležité. Kdyby nám nepomáhalo áčko, tak by to bylo velice složité ve všech směrech,“ chválil spolupráci z koučem A mužstva Janem Trousilem.

Konkrétní cíl - hrát o špici do třetího místa - se tedy splnit nepovedlo. Ztráta sedmi bodů na první Hroznovou Lhotu a šesti na třetí Vnorovy o všem není neřešitelná.

„Náš jarní cíl určitě zůstane, tedy zabojovat o špici tabulky a nahrát co nejvíce bodů. Podmínkou je, aby výkony šly více nahoru u všech hráčů a musíme odstranit některé nedostatky ve hře, o kterých víme. Na vše máme zimní přestávku, ve které se musíme dobře připravit. K tomu všemu potřebujeme, aby se hráčům vyhýbala zranění, která nás během podzimu také limitovala,“ naznačil Liška nejbližší plány.