Souseda v tabulce nechali pod sebou, ale v plánu asi bylo zvýšit na něj náskok. V dohrávce 23. kola B skupiny I. A třídy remizoval MFK Vyškov B s Nikolčicemi 1:1. Nicméně získaný bod posunul Vyškovany o příčku výš, na šesté místo tabulky.

V dohrávce 23. kola I. A třídy, sk. B remizoval Vyškov B s Nikolčicemi 1:1. | Foto: Tomáš Kučera

Na trávníku v Dědicích vstoupilo domácí vyškovské béčko do utkání vcelku dobře. Bohužel nedokázalo svoji převahu přetavit v branku.

I. A třída - sk. B

MFK Vyškov B – 1. FK Družstevník Nikolčice 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 52. Vráblík – 14. Hrouzek. Rozhodčí: Skoupý – Wencl, Dadák. ŽK: Moural – Axamit, Hrouzek, Jelínek, Nádeníček, Nasadil, Šabata. Diváků: 100.

Vyškov B: Derka – Šenk (46. Vráblík), Formánek, Bořuta (46. M. Tesáček, 75. F. Tesáček), Moural, Hořava, Krška, Ress, Bureš (75. Duba), Růžička (75. Pospíšil), Procházka Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Do dvanácté minuty jsme tam měli dvě gólové příležitosti. Ve čtrnácté přišla naše zbytečná chyba a špatné dostoupení soupeře a zbytečně inkasovaná branka. I přesto jsme měli herní převahu a v prvním poločase ještě další čtyři stoprocentní šance. Chybí nám už i trochu štěstí v zakončení,“ popsal první poločas trenér Jaroslav Liška.

Do druhého poločasu spolu s kolegou Janem Wachtelem udělali v sestavě dvě změny a změnili i posty některých hráčů, co se ukázalo jako dobré řešení. Zase dostali soupeře pod tlak a po krásné přihrávce Davida Kršky vyrovnal Vojtěch Vráblík.

„Druhou půli jsme pak herně ovládli, vytvořili si šance, soupeř se dostal na naši půlku až v samém závěru utkání. Chybělo nám při zakončení trochu klidu, ale jak jsem řekl, i to štěstí. Podobné situace ale musíme dotáhnout do vítězného konce. Opět musím hráče pochválit za bojovnost a nasazení. Poslední tři kola dáváme příležitost i hráčům U19. Jedná se o sedm kluků a musím říct, že si vedou velice dobře, což nás těší a věříme, že je to posune dál,“ zhodnotil zápas Liška.