V závěrečném utkání I. A třídy nastoupila rezerva MFK Vyškov na hřišti horního souseda v tabulce. Herně vynikající první poločas pokazily individuální chyby ve druhém, takže se sezonou se Vyškovští rozloučili porážkou v Troubsku 2:4 . Skončili sedmí.

Troubsko - Vyškov B 4:2. | Foto: Tomáš Kučera

Přes velkou převahu a velké gólové šance skončila první část utkání bez branek. Brzy po přestávce dal vedoucí gól hostů krásnou střelou Vojtěch Hořava a zbytek zápasu měl být pouhou formalitou. Jenže hosté chybovali v obraně a domácím dovolili srovnat na 1:1 a následně na 2:2, když podruhé dovedl hosty do vedení přesnou střelou kapitán Michal Ress. A pak bylo ještě hůře.

I. A třída - sk. B

TJ Sokol Troubsko – MFK Vyškov B 4:2

Poločas: 0:0. Branky: 59. Soukop, 73. Janusis, 77. Dufek, 82. D. Ryšavý – 58. Hořava, 69. Ress. Rozhodčí: Večeřa – Kulíšek, Špaček. ŽK: Špánek, Otoupalík, Šedrla, Soukop – Kučera, Bořuta, Bělík. Diváků: 63.

Vyškov B: Derka – Bořuta (81. Šenk), Formánek (81. Procházka), M. Tesáček, Moural, Bělík, Ress, Růžička (79. Duba), Hořava (79. Hanulík), Zajíček, Kučera (46. Pospíšil). Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Celý první poločas máme herní převahu, která byla až drtivá. Měli jsme tři stoprocentní šance. Prostě se to opakuje pořád dokola. V posledních třech kolech máme šancí na osm utkání, ale řešíme to zbrkle,“ ulevil si trenér Jaroslav Liška.

V poločase byl v šatně »pohovor«. Lepší koncovka přišla, jenže opět i zmíněné chyby v obraně.

„Po gólu Michala Resse nás nikoho nenapadlo, že bychom mohli ztratit body. Bohužel opět darujeme domácím branku na 2:2. Bylo to úplně stejné, když domácímu hráči na gól sami přihrajeme. Potom jsme úplně vypadli ze hry a domácí nás opět po dvou chybách potrestali brankami na konečných 4:2. Takže si musíme říct, že jsme vítězství domácím darovali, protože jsme udělali ve velkém vápně obrovské chyby. Mrzí nás porážka, protože to bylo poslední utkání v této sezoně. Na druhou stranu v jarní tabulce jsme skončili na čtvrtém místě, když jsme v jarních odvetách nasbírali 23 bodů, což považujeme za velký posun našich mladých hráčů,“ shrnul jaro kouč béčka.

V konečné tabulce B skupiny Vyškované obsadili sedmé místo se ziskem 38 bodů a aktivním skóre 60:45. Liška zdůraznil, že na tým s věkovým průměrem devatenáct let to spolu s druhým členem tandemu Janem Wachtelem považují za slušné umístění.

„Určitě si slibujeme do budoucna od tohoto mužstva posun nahoru. I když to poslední utkání pro nás nedopadlo dobře, musím klukům poděkovat za výkony po celou sezonu. Teď hráči budou mít volno a na nový ročník se začneme připravovat od 16. července. Máme naplánováno pět přátelských utkání, Bohdalice, Boskovice B, Rýmařov, Bruntál a generálku v Plumlově. Od 22. do 27. července absolvujeme soustředění v Karlově pod Pradědem a já věřím, že se na další sezonu připravíme velice dobře,“ zdůraznil Liška.