Všechna venkovní utkání Vyškované prohráli a protože doma hráli jen dvakrát, skromně se krčí se čtyřmi body na desáté příčce tabulky.

MFK Vyškov B

– Pačlavice-Dětkovice 3:0



Poločas: 2:0. Branky: 45. a 88. M. Lička, 66. Nitschneider. Rozhodčí: Krchňák – Krbůšek, Zobal. ŽK: M. Kollár, Kameník – Kroupa, Pavlík. Diváků: 100.

Vyškov: Vymazal - M. Kollár, Žoček, Kameník, Chubirka - Zbořil, Mach, M. Lička, J. Lička - Nitschneider, Růžička (88. Kučera). Trenér: Jan Kopáček.

Pačlavice (bez rozestavení): Kopřiva – Kroupa, Knap, Pučan, Sádlík, Horváth, Špatina, Pavlík (76. Kovák – 86. Novák), Grepl, Dostalík, Doležel. Trenér: Vladimír Keršner.

Druhé vítězství v okresním derby s FK Pačlavice-Dětkovice se nerodilo lehce. Začátek nenasvědčoval, že nakonec domácí vyhrají poměrně vysoko.

„Náš katastrofální vstup do utkání soupeř nepotrestal jen díky brankáři Martinovi Vymazalovi, který chytil tři góly. Nedovedu si vysvětlit, co se hráčům prvních patnáct minut honilo hlavou. Jediný, kdo byl koncentrovaný, byl právě Martin. Až po dvaceti minutách jsme zlepšili pohyb a začali jsme se dostávat do hry,“ lamentoval nad špatným úvodem trenér Jan Kopáček.

Do utkání trochu pozměnil sestavu a vydařil se mu zejména tah s vysunutím zkušeného Martina Ličky více do ofenzívy.

„Martina jsme si konečně mohli dovolit posunout dopředu, na post podhrotu, a co jsme čekali, se také naplnilo. Dal krásné a důležité dva góly. První těsně před koncem poločasu, takže jsme do kabiny šli za stavu 1:0. Druhý poločas už jsme byli lepším týmem a vítězství potvrdili. Když se vyvarujeme zbytečných chyb v defenzivě, pohlídáme si začátky zápasů a přidáme na aktivitě, tak by se nám mohlo začít dařit,“ doufá trenér vyškovské rezervy.

Ta v příštím kole pojede opět na hřiště soupeře. V neděli v půl jedenácté dopoledne nastoupí ve Velké nad Veličkou proti domácí TJ Kordárna.

Čtvrtá porážka v řadě

Šlapanice - Bučovice 3:1



Poločas: 1:0. Branky: 28. Kokeš, 76. Piák, 82. Příkrý - 48. D. Svoboda. Rozhodčí: Špaček - Musil, Dadák. ŽK: Mach, Šamšula, Pohorský - Slezák, Kohoutek. Diváků: 80.

Bučovice: Buriánek - Sedlář, Holásek, Koudelka, Handlíř – Bárek (46. Budík), Němec, Havránek, M. Nový (80. Kohoutek) – Svoboda (81. Diviš), Slezák (46. Skokan). Trenér: Josef Fenyk.

Bučovice po dvou úvodních vítězstvích a remíze v Nikolčicích utrpěly ve Šlapanicích již čtvrtou porážku v řadě za sebou a klesají k nebezpečnému sestupovému pásmu. Jsou deváté.

Zatímco i po posledních dvou porážkách trenér Josef Fenyk za výkon mužstvo nekritizoval, nyní byl stručně kritický.

„Naše mužstvo předvedlo, jak se nemá hrát o body. Po nejhorším výkonu v sezoně zůstaly zaslouženě všechny body domácím,“ konstatoval po utkání.

Zastavit nepříjemný trend se Bučovičtí pokusí v neděli doma v utkání proti Moravanu Lednice. Začátek bude v 15.30 hodin.