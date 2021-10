Vedoucí tým tabulky se hned ujal režie zápasu. V páté minutě dal David Petřík přihrávku pod sebe a bohunický hrot Ondřej Ullmann z běhu a z pozice uvnitř velkého vápna těsně přestřelil branku. Hosté pak v obraně zpozorněli a do podobné šance dlouho favorita nepustili. Centrů po křídelních akcích a rohových kopech ovšem před rousínovskou branku létalo až příliš mnoho.

Krajský přebor

14. kolo:

Tatran Bohunice

- Tatran Rousínov 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 22. Lacko, 24. Petřík. Rozhodčí: Paulík – Oujezdský, Šmíd. ŽK: Sus – Novotný. Diváků: 150.

Bohunice: Kunický – Kotoun, Král, Sus, Krejčíř – Petřík, Lacko, Schneider (74. Chlup), Fila (74. Pavlíček) – Střeštík – Ullman (55. Burčík). Trenér: Zdeněk Partyš.

Rousínov: Kopřiva – Handlíř, Rozehnal, Kostelka, Líznar – Čadílek, Horváth (38. Piňos), Novotný, Němec, Divácký (57. Adler – 59. Popovič) – Florian. Trenér: Milan Boušek.

Příští kolo: Rousínov – Bosonohy, sobota 30. 10. (14.00)

„Čekali jsme, že soupeř bude hodně na balónu, že to bude o našem běhání bez míče. A taky jsme se chtěli vyvarovat jejich standardek, jenže ty bohužel přišly. Po jedné jsme dostali první gól a během minuty pak druhý, a to vlastně rozhodlo celé utkání,“ konstatoval po závěrečném hvizdu trenér Rousínova Milan Boušek.

Zmíněné klíčové momenty se staly ve 22. a 24. minutě. Nejprve hosté sice opět odvrátili centr z rohu, ale na odražený balón si zezadu naběhl Ivan Lacko a tvrdou přízemní střelou k tyči nedal brankáři Davidu Kopřivovi možnost zasáhnout. Už o dvě minuty později po akci z pravé strany a skrumáži před Kopřivou z malého vápna dorážel Ullmann a míč směřující do sítě před brankovou čárou ještě tečoval Petřík. Góly přinesly na domácí kopačky potřebné uklidnění a prakticky až do konce Bohunice měly vývoj pod kontrolou. Pojistku na vítězství ale v 69. minutě odmítl exligový Marek Střeštík, jehož slabě kopnutou penaltu Kopřiva vyrazil.

„V prvním poločase to byla brutální dominance domácího týmu, odehráli jsme skvělý poločas. S druhými máme trošku problémy, ale na druhou stranu, stejně jako s Krumlovem, soupeř prakticky nevystřelil na naši branku. Škoda, že jsme nedali penaltu. Závěr pro nás mohl být ještě klidnější,“ sdělil domácí kouč Zdeněk Partyš.

Z optické převahy Brňanů sice Rousínovští dokázali několikrát přejít do nadějného rychlého protiútoku, ale všechny tyto pokusy skončily na špatné finální přihrávce. Popravdě řečeno, ani Partyšovi svěřenci ve druhé půli nějakou velkou aktivitou v zakončení neplývali, ale vyhráli naprosto zaslouženě.

„Pro nás důležitá výhra. Dali jsme si cíl ze tří domácích zápasů udělat devět bodů a teď máme ze dvou šest. Takže jedeme podle plánu. Klukům, musím za bojovnost i výkon poděkovat,“ dodal k hodnocení Partyš.

Rousínov v minulém kole porazil doma Spartu Brno a hráči tak splnili přání svého trenéra, jet k vloženému zápasu na hřiště vedoucího týmu krajského přeboru s dostatečným bodovým „polštářem“. A tedy v klidu a pohodě. Výsledkem a koneckonců ani výkonem v Bohunicích žádnou ostudu neudělali, přesto Boušek po utkání známky spokojenosti nejevil

„Říkal jsem klukům, že se nemají čeho bát, že můžeme jen překvapit a hlavně, ať si dobře zahrají s výborným soupeřem. Myslel jsme si, že Bohunice potrápíme daleko víc. Jenže nepřijeli jsme v dobrém rozpoložení. Možná se projevuje nějaká forma únavy, protože to dlouho táhneme jen ve dvanácti třinácti lidech. Na druhou stranu víc než to, že podlehnete lídrovi tabulky na jeho hřišti, mrzí, že jsme přišli o tři zraněné hráče. A to je v našem stavu hodně velká komplikace pro poslední dvě kola,“ posteskl si šéf rousínovské střídačky.