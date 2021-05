Jak vidíte obměnu ve fotbalovém prostředí?

Nechci být velký optimista, ale věřím, že se to doopravdy zlepší hlavně na Moravě. Nevím, jak vše zvládnou v Čechách, zda tam zůstanou pohrobci Berbra a Malíka. Na Moravě doopravdy jdeme dobrým směrem, lidé zvolení v jednotlivých krajích budou u nás držet moravskou linii.

Jak je na tom jižní Morava, která se vymezovala vůči současnému vedení?

Na jižní Moravě zůstává složení skoro stejné. I hlas jednoho předsedy může být rozhodující, v Hodoníně zvítězil Tonda Kordula, což je dobrý člověk a určitě bude podporovat, na čem se Morava domluví.

Sjednotila se Morava?

Co se týče funkcionářů, vidím v těch krajích stejnou sílu a stejné smýšlení.

Kdo je váš favorit na předsedu?

Jsem pro Petra Fouska a také Jiřího Šidliáka, který ohlásil kandidaturu na pozici prvního místopředsedy za Moravu. Je to super člověk, právník z Kroměříže, ale bydlí v Praze. Když naši moravští předchůdci ponořili Moravu a Čechy měly najednou o místo víc ve výkonném výboru, tak vystoupil z asociace.

Co říkáte na to, že už nebude pokračovat Martin Malík?

To jen schvaluji. Potom, co předvedli s dezinfekcí, by byl nesmysl, aby bez bázně a hany zase kandidoval.

Před čtyřmi lety jste ho ovšem podpořil.

Cítím vinu v tom, že jsme zvolili Malíka, neměli jsme se dohodnout, raději si nechat dát komisi od UEFA a byl by pokoj. Fousek tři roky dohlížel v Řecku, svaz takhle jede normálně dál, jen kontroluje, že se nedostanou k moci grázli jako Berbr.

Tehdy se vám Malík zamlouval?

V té době jsem myslel, že dostojí svého slova a umí se odstřihnout od Berbra. Řekl, že není proberbrovec, bohužel jsme tomu uvěřili a stal se vyloženě jeho loutkou. Bohužel za to může celá Morava a masáž, zda budeme volit Malíka místo Fouska.

Už jste s Fouskem mluvil po oznámení nynější kandidatury?

Omluvil jsem se mu, že jsem podlehl a volil Malíka místo něho.

Bývalého místopředsedu asociace Romana Berbra a jeho vliv tehdy nikdo neřešil?

Všichni věděli, co je zač, ale Morava do toho moc nešila, protože byl místopředseda za Čechy. Když se někdo ozval v Čechách, absolutně ho umlčeli, poslali jim s Malíkem kontrolu do klubů, jak nakládají s finančními prostředky. Někteří se dokázali postavit a dopláceli na to v dotacích. Na Moravě měl svého emisara Radka Běláka, který pro něho dělal politiku, chtěli rozložit Moravu. Přišli mu na to, na co mu přišli, a dali ho do vazby, jinak byl schopen zlikvidovat úplně celou Moravu. Měl své poskoky a když ho zavřeli, nikdo se k němu neznal.

Překvapilo vás, co všechno Berbr způsobil?

V letech 2005 až 2010 jsem dělal v Praze na generálním ředitelství vězeňské služby a potkal jsem se s dobře informovanými lidmi. Berbr byl v roce 2007 předseda plzeňského svazu a už tehdy se říkalo, že je šílené, co vyvádí s rozhodčími. Potom si na svazu s Mírou Peltou uměli vyhovět. Když Tonda Kordula a ostatní rozhodčí proti němu vystoupili, dělal si dál svůj byznys.

Pak zavřeli tehdejšího předsedu Miroslava Peltu…

Měl to vést Zdeněk Zlámal (první místopředseda za Moravu – pozn. red.), ale mám svůj názor, že vše řídil Berbr. Jak pustili Peltu z vazby, tak na valné hromadě natřel Zlámala a prohlásil, že kdyby nebylo Berbra, svaz neexistuje. Zlámala zdehonestoval tak, že by si od něj nikdo nevzal kůrku chleba. Chtěli své manýry dovést k dokonalosti a schválit povinně ženu do výkonného výboru, tedy Dášu Damkovou, což se nepovedlo. Ozvali se Vláďa Kristýn a Pavel Nezval, že Morava jim nedá nic zadarmo. Pavel na výkonném výboru obhajuje Moravu, kde může. Potkal jsem hodně funkcionářů, ale tohle je borec, který se umí postavit za věc, těch je málo.

Myslíte si, že se fotbal vyčistí od Berbrových přisluhovačů?

Pořád má své pohunky, i když už není předseda Blaschke a Liba taky nekandidoval. Díky Fevoluci se fotbal v Čechách může posunout a kolo dějin obrátit správným směrem, což by bylo dobře.

Věříte, že po volbách na tom fotbal bude lépe?

Věřím, že fotbal se dostane na dobrou cestu a čeká ho lepší období. Máme v zahraničí strašnou pověst, je až neskutečné, co fotbal zažívá, ztrácí sponzory na nejvyšší úrovni, ale už od krajů se to může zlepšit.

Odbočím ještě k Tatranu Bohunice, který hraje krajský přebor. Je dobře, že byly zrušené amatérské fotbalové soutěže?

Psali nám dopředu z kraje, abychom se vyjádřili k restartu soutěží, nepodporoval jsem ho, protože by byly nesportovní. Pokud trénujeme a nemůžeme využívat plnohodnotně všechno jako sociální zařízení, je to k ničemu. Zastával jsem názor soutěž nedohrát, raději se připravit na další ročníky, teď spíš hrát přátelská utkání, turnaje.

Ale zase nikdo nepostoupí.

Vedla Sparta a přál bych jí to, ale taky jsme měli loni odehranou půlku sezony a devět bodů náskok. Teď máme jen deset zápasů, ještě šest utkání zbývalo odehrát, aby to bylo víc než padesát procent, sportovně už to nešlo.

Příští sezonu to bude rovný boj o postup?

Všichni budou mít stejnou startovní čáru, už bychom se teď nepotkali se Spartou, přitom jsme ji mohli porazit. Už to bylo neregulérní, ale Spartě přeji, máme dobré vztahy.

Největší problém jste viděl v tom, že nesportovaly děti?

To bylo špatně. Ctím covidová opatření, není to jednoduché, i když mě překvapují různá prohlášení, ale nejsem odborník, neumím to posoudit, co se týká zdraví. Když děti i dospělí sportují venku, chodí do lesa, proč nemohly děti na hřiště?

Věříte, že na podzim krajský přebor začnete?

Dnes se k něčemu upínat je skoro nesmysl, nevíme, co bude, ale snad v srpnu zahájíme podzimní ročník. Jsem rád, že děcka už můžou na hřiště, plní tréninkové plány, hlavně ať jsou venku a neztratí chuť k fotbalu, to je podstata věci.