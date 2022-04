„Před zápasem by Tatran tento výsledek bral všemi deseti, s odstupem času po zápase chutná trošku „hořce“. Sporná penalta, ze které domácí vyrovnali a neuznaný gól v závěru zápasu, kvůli chybně zamávanému ofsajdu. To jsou důvody, proč je bod nakonec málo,“ píše se na jejich internetových stránkách.

Krajský přebor

20. kolo:

FC Boskovice –

TJ Tatran Rousínov 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 38. (pen.) Fadrný – 24. Mikeš. Rozhodčí: Marek – Chabiča, Stejskal. ŽK: Daněk – Čadílek. Diváků: 145.

Tatran: Kopřiva – Imramovský (58. Piňos), Kříž, Rozehnal, Kostelka – Čadílek (78. Horváth), Novotný (87. Eliáš), Mikeš, Líznar, Divácký – Obruča. Trenér. Milan Boušek.

Nicméně i tak si hosté prodloužili jarní neporazitelnost. Série čítá čtyři vítězství a „boskovickou“ plichtu.

Na krásně připraveném trávníku šli rousínovští do vedení po gólu Miroslava Mikeše. Dlouho však vedení neudrželi a ze sporné penalty vyrovnal domácí kapitán Jiří Fadrný. Fotbal se mohl divákům líbit. Šance byly na obou stranách. Nakonec si soupeři rozdělili po bodu. Rousínov zůstává v tabulce na čtvrtém místě a s 38 body ztrácí na třetí Boskovice čtyři body.

PODÍVEJTE SE: Boskovice po senzační výhře zaváhaly, s Rousínovem získaly bod

Názor, že ztráta mohla být menší, ale že i bod je dobrý, podporuje i autor neuznaného gólu Miroslav Divácký.

„Boskovice ukázaly, proč jsou v tabulce tam, kde jsou. Za mě určitě zatím nejtěžší soupeř. Dostali jsme se do vedení, které jsme bohužel dlouho neudrželi. Nějaké další šance byly, včetně mého neuznaného gólu, u kterého si myslím, že jsem v ofsajdu vůbec nebyl. Ale je to pryč. Trenér nám řekl, že bod by na hřišti Boskovic bral, tak ho má. (úsměv) Takže za mě také spokojenost,“ řekl po utkání ofenzivní záložník Tatranu.

Ve 21. kole přijede do Rousínova brněnský celek Dosta Bystrc-Kníničky. Sobotní utkání bude mít výkop v 16.00 hodin.