Ani Ráječko nerozehrálo nový ročník nijak oslnivě, ale výrazné posily se pomalu chytají. Pod taktovkou trenéra Radka Buchty, který hraje za druholigové Blansko, hosté domácí mužstvo zaskočili úvodním náporem, který vyjádřili gólem Dominika Pořízka.

Tatran Rousínov

– Olympia Ráječko 0:2



Poločas: 0:1. Branky: 14. a 81. Pořízek. Rozhodčí: Šenkýř – Kunický, Pleskač. ŽK: Pelc (2), Rozehnal. ČK: 75. Řepka, 77. Pelc (vš. Rous.). Diváků: 110.

Rousínov: Řepka – Hartl (73. Nohel), Rozehnal, Šlimar, Pelc – Piňos (75. Hoda), Buršík, Pařízek (88. Zavřel), Havel – Juříček (39. Pasz), Jukl. Trenér: Roman Zavřel.

Ráječko: Němeček – Vránek (66. Pernica), Maňoušek, Sedlák, Bokůvka (46. Horáček) – Kropáček, Souček (11. R. Keprt), Bednář (77. Rek), Pořízek, Zouhar - D. Keprt (46. Lidmila). Trenér: Radek Buchta.

„Dvacet minut měli víc balon na kopačkách a byli lepší. Ale gól dali po naší chybě, po takové nedůslednosti v obraně. Pak se zápas začal vyrovnávat a mohli jsme vyrovnat i skóre. Bohužel se to nepovedlo. Do druhé půlky jsme trochu překopali rozestavení. Pak už jsme byli lepší, oni trochu odešli. Jenže když se zápas mohl lámat dostali jsme dvě červené karty a dohrávali v devíti. Navíc osm minut před koncem odkulhal Pařízek se zraněným lýtkem. Sype se nám to jak domeček z karet,“ ulevil si trenér Tatranu Roman Zavřel.

Brankář Milan Řepka viděl červenou kartu možná trochu přísně za zastavení akce před pokutovým územím. Do branky nakročil Tomáš Hoda, který vystřídal hráče z pole Petra Piňose. Za dvě minuty šel Ondra Pelc pod sprchy po druhém „žlutém“ faulu. Oslabení domácích pak hosté využili ke vstřelení pojistky na vítězství.

„Zatím je všechno špatně, ale není třeba naříkat. Musíme to urvat jinde. Nedáváme góly, není tam nikdo, kdo by to střelecky protrhl. To je problém. Dozadu to ještě celkem slušně odbráníme, ale dopředu nejsme nebezpeční, nebo málo nebezpeční,“ dodal Zavřel.

V pátém kole pojede Rousínov v sobotu do Kuřimi. Výkop utkání bude v 10.15 hodin.