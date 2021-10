Zasloužil se o něj hlavně Miroslav Divácký, autor obou úvodních gólů, ke kterým ve druhém poločase přidal další dva.

„Divoch (pozn. red.: Miroslav Divácký) dnes měl fazonu a vlastně všechny své šance proměnil. Pro nás jsou to moc důležité body, protože se trošičku odpoutáme od spodku tabulky. Teď to musíme potvrdit doma a dostat se do první poloviny, což celou dobu chceme,“ poznamenal po zápase spokojený trenér Tatranu Milan Boušek.

Krajský přebor

9. kolo:

Moravská Slavia Brno

– Tatran Rousínov 2:5

Poločas: 0:2. Branky: 51. a 90.+2. Harašta – 4., 16., 65. a 85. Divácký, 89. Adler. Rozhodčí: Kříž – Rosa, Holík. ŽK: Dědič, Síleš – Kostelka, Němec, Líznar. Diváků: 30.

Mor Slavia: Velan (5. Mikula) – L. Dufek (61. Pešta), Dědič, Kubík, Dvořák (77. Papuga) – Gruber, Síleš, Jabůrek (61. Gerlinger), Suchý (77. Kanabe) – Harašta, Jašek. Trenér: Michal Dufek.

Rousínov: Řepka – Handlíř, Kostelka, Rozehnal, Imramovský – Divácký (87. Adler), Líznar (87. Popovič), Němec, Novotný (61. Piňos), Čadílek (61. Horváth) – Florian. Trenér: Milan Boušek.

Nutno říct, že domácí slavisté hostům úlohu na začátku hodně usnadnili matným výkonem a možná i taktickou chybou. Už v první minutě domácí defenzíva ztěžka odvrátila závar před vlastní brankou po akci Tomáše Floriana. O tři minuty později už do jejich sítě dopravil míč Divácký. Po centru Filipa Novotného si našel odražený míč a pálil prudkou ránou pod břevno z levé strany. Gól byl signálem pro střídání domácího brankáře Jan Velana, za kterého nastoupil Daniel Mikula.

„Totálně jsme prospali začátek a možná byla i chyba, že jsme postavili brankáře Velana, který po zranění ještě není úplně fit. To nevyšlo. Do půlky jsme se z toho nevzpamatovali,“ uznal domácí kouč Michal Dufek.

Tlak hostů se změnou v brance neotupil. Krátce po gólu pálil z podobné pozice těsně nad Petr Líznar a následně jeho další dělovku vytáhl ze šibenice zkušený Mikula. V šestnácté minutě se podruhé trefil Divácký a na hřišti nastal relativní klid. Z něj diváky „vyrušila“ až hlavička domácího Jana Harašty v posledním minutě poločasu, kterou brankář Milan Řepka vytlačil nad břevno.

„Paradoxně, oproti předchozím zápasům, jsme začali dobře, ale místo, aby nás to uklidnilo, tak jsme se přizpůsobili jejich hře. Těžký hrbolatý terén ale moc fotbalu nesvědčil. Takže to nebyl pohledný fotbal, spíš takové soubojové, tvrdé utkání. O půlce za stavu 2:0 jsme si řekli, že to zkusíme jinak. Ale místo toho jsme dostali gól a pak to chvílemi hrozilo vyrovnáním. Nakonec jsme to nějak ustáli, využili jsme dva jednoduché nákopy a dostali zase zápas po kontrolu,“ dodal k hodnocení Boušek.

Morenda rozehrála druhý poločas jinak a brzy dala i kontaktní gól. Aktivita jim vydržela dvacet minut. Uťal ji dokončený hattrick Diváckého, který šel po dlouhém pasu křížem hřiště sám na branku a vybíhajícího Mikulu Mazácky přeloboval.

„U nás je to hodně o psychice. Máme mladý kádr a mladí kluci prostě nejsou schopní na vývoj utkání správně reagovat. O přestávce jsme si něco řekli a druhou půlku jsme začali tlakem. Dali jsme gól a deset patnáct minut bylo velice dobrých. Jenže po jejich gólu jsme zase šli psychicky dolů a závěr kluci úplně vypustili,“ posteskl si Dufek.

Za svůj střelecký koncert a svůj první hattrick v krajském přeboru Divácký při odchodu ze hřiště přijímal nejen gratulace, ale i pomyslný šek od pokladníka mužstva.

„Rozik (kapitán mužstva Matěj Rozehnal, pozn. red.) něco naznačoval, jako, že to bude za pět set. To je ještě dobré a rád přispěju. (úsměv) Góly vypadaly jednoduše, ale hlavně byly po výborných přihrávkách. Důležité bylo, že jsme, myslím, vůbec poprvé vedli. Škoda, že pak jsme se trochu přizpůsobili jejich hře, průběh zápasu pro nás mohl být klidnější. Doufám, že nás výsledek nakopne a už budeme sbírat body pravidelně,“ radoval se kanonýr utkání, který se v interní tabulce střelců s pěti zásahy dotáhl do čela na Tomáše Floriana.