Už více než deset let se v rámci družebních vztahů Jihomoravského Krajského fotbalového svazu Brno a Bratislavského fotbalového svazu utkávají vítězové jejich pohárových soutěží o mezinárodní tzv. Superpohár. Ten si už podruhé dají do vitríny fotbalisté Tatranu Rousínov, kteří byli lepší v penaltovém rozstřelu proti domácímu PŠC (Pezinský športový club) Pezinok, když po devadesáti minutách to skončilo 1:1.

V pořadatelství těchto zápasů se oba družební svazy střídají. Svůj první triumf Rousínovští slavili před dvěma roky, když zvítězili v bratislavském předměstí Vrakuňa nad domácím ŠK 2:1. Penaltový rozstřel rozhodl i minulý ročník. V Kuřimi v utkání domácích s MŠK Senec gól nepadl, na penalty Kuřim vyhrála 4:3.

Reportáž ze zápasu v Pezinku pro Deník vypracoval vedoucí mužstva Tatranu Václav Zoul:

Superpohár BFS - JmKFS

PŠC Pezinok – TJ Tatran Rousínov 1:1

Poločas: 1:0. Pokutové kopy: 4:5. Branky v utkání: 27. Cibira – 58. Obruča. Penalty Rousínova: Rozehnal, Florián, Mikeš, Sedlmajer, Zbořil. Nedali: Kubáč (tyč), Obruča (zákrok brankáře). Rozhodčí: Polák - Sidenko, Hajnala. Diváků: 350.

Pezinok: Grúber – Majo, Polčič, Kovár, Terlanda – Kičin, Holec, Cibira, Mundok – Gabura, Ayobami. Střídali: Richtárik, Engelman, Konkol´, Gura, Kudrnáč, Belák.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Sedlmajer, Rozehnal, Handlíř – Obruča, Kubáč, Mikeš, Pešta (46. Florián), Zbořil – Pavlík (83. Kořenovský. Náhradníci: Flajzar, Vráblík, Smutník, Líznar, Kořenovský, Jašek, Florián.

„V prvním poločase nepodal Rousínov očekávaný výkon. Nedokázal se vyrovnat s důrazem a bojovností domácích na jedné straně, ale také s posuzováním ofsajdů ze strany rozhodčích, kteří jen v první půlce jedenáctkrát odpískali hráčům Tatranu postavení mimo hru. Do vedení se tak dostali domácí, když využili špatně rozehraný roh Rousínova k rychlému brejku, ve kterém přesnou přihrávku Ayobamiho využil Cibira. Do druhého poločasu trenér Boušek poslal na hřiště Floriána místo Pešty. Hra Rousínova se zrychlila a zpřesnila. Většina hry se odehrávala na půlce Pezinku. Domácí ohrozili branku Kopřivy pouze dvakrát ze standardních situací. Výsledkem výrazné převahy byl vyrovnávací gól, který krásnou střelou do šibenice vstřelil Lukáš Obruča. Rousínov si i v dalším průběhu hry vypracoval velké množství šancí, které však likvidoval výborný brankář domácích Gruber. Když v 87. minutě zastavil i obrovskou tutovku Floriána z malého vápna, došel zápas až do penaltového rozstřelu. V tom se hrdinou zápasu stal brankář David Kopřiva, pro kterého to byl poslední zápas v dresu Tatranu. (přestupuje do Brankovic, pozn. red) Postupně chytil tři penalty domácích hráčů a Rousínov se tak mohl po dvou letech opět na Slovensku radovat ze zisku Superpoháru.“

Pro rousínovské svěřence trenéra Milana Bouška to v Pezinku zároveň byla poslední prověrka před startem mistrovské soutěže. V přejmenovaném krajském přeboru, tedy premiéře 5. ligy, v sobotu v 17.30 hodin přivítají na svém trávníku Sokol Pohořelice.

Domácí Pezinok hraje na Slovenku 4. ligu, což při absenci divize je soutěž na zhruba úrovni českého krajského přeboru. Postupuje se z ní do třetí ligy.

„Máme mladý tým, který potřebuje získat herní zkušenosti. Proto byl zápas s Rousínovem dobrou prověrkou před startem soutěže. V ní bych se spokojil s umístěním na osmém místě. Co se týká poháru, tak jeho obhajoba bude nesmírně těžká,“ sdělil trenér slovenského týmu Maroš Jakim.