Jenže ve druhé části se hrálo podle úplně jiných not a hosté se přesvědčili, že už téměř odepisovaný soupeř (po devíti kolech měly Ivančice dva body a skóre 8:42) to v žádném případě nezabalil. Naznačovalo to už jejich vítězství v Bystrci, remíza s Mutěnicemi a v podstatě i těsná porážka 1:2 v minulém kole na hřišti druhého týmu tabulky FC Boskovice.