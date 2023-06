Fotbalisté Kuřimi a Rousínova si zítra zopakují finále Krajského poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno. Před rokem prestižní pohár zvedli nad hlavu Rousínovští, kteří v Drnovicích vyhráli na pokutové kopy, když v základní hrací době zápas skončil 1:1. „Odveta“ se bude hrát ve středu od půl šesté odpoledne v Břeclavi na stadionu Tatranu Poštorná, kde se v devadesátých letech minulého století hrávala špička druhé ligy.

Ilustrační. | Foto: Petr Nečas

Jestliže vloni byla favoritem pohárového vrcholu Kuřim, tak letos je tato její role ještě mnohem výraznější. V tabulce krajského přeboru si na druhé příčce stále udržuje naději na postup do divize, zatímco Tatran z loňské čtvrté příčky slevil na aktuálně jedenáctou. V soutěži Kuřimští Rousínov porazili venku (1:0) i doma (3:0).

„Nám se tahle sezona se prostě nedaří. Kuřim je samozřejmě favoritem, byla i loni a letos ještě větším. Ale my se na pohár těšíme a jsme rádi, že jsme se dostali až do finále. Je to takové vyvrcholení sezony, i když pohárem ji jako celek už asi napravit nemůžeme. Pokusíme se překvapit a obhájit pohár, není fráze, že pohárové zápasy jsou úplně jiné než soutěžní,“ naznačil své přání trenér Tatranu.

Krajský pohár JmKFS Brno

Stadion Tatranu Poštorná, Břeclav

Finále dospělí - 17.30 hod.:

FC Kuřim – TJ Tatran Rousínov

Předzápas, finále starší žáci - 14.30:

FC Kuřim – FK Hodonín

Ten už táhne třetí anglický týden, tedy se zápasy uprostřed v pracovních dnech. Boušek připouští, že na mužstvu je takhle zátěž znát a že možná i proto v sobotu ztratil Tatran dva body remízou s Krumvířem, který srovnal v početním oslabení.

„Nepovedl se nám první poločas hlavně vstup do zápasu a možná tam byla ta únava po středě. Byli jsme laxní a pomalí, takže tu půlku jsme prohospodařili,“ naznačil kouč Tatranu.

Ten dvakrát srovnal vedení hostů a v 63. minutě konečně gólem Miloše Zbořila otočil stav ve svůj prospěch. Po vyloučení Dalibora Adamce tedy měl v přesilovce zápas v klidu dovést do vítězného konce. Bohužel inkasoval „mazácký“ gól, když David Michna přeloboval brankáře Davida Kopřivu skoro z poloviny hřiště.

„Ten gól nebyl z toho, že nás hosté v deseti přehráli, ale borec se trefil skoro z půlky. My jsme tam pak měli ještě dvě tyčky a nějaké další šance, ale bohužel, a pořád se to opakuje, letos nám to tam prostě nepadá a nedokážeme ty zápasy dohrávat do vítězného konce,“ posteskl si Boušek.

Ten by měl mít v Poštorné k dispozici podobný kádr, jako v posledních kolech krajského přeboru. Tedy bez několika zraněných hráčů a s několika nedoléčenými.

„Na nic se nechci a nebudu vymlouvat a určitě se s tím nějak vyrovnáme, i když ta únava je hrozná. Na amatérský fotbal jsou tři anglické týdny po sobě opravdu extrémní zátěž. Na druhou stranu vím, že na tyhle silné mančafty se dokážeme hecnout,“ zdůraznil šéf rousínovské lavičky, který přiznal, že se nijak speciálně nepřipravoval na možné rozuzlení střelbou ze značky pokutového kopu.

„Penalty nenacvičujeme a nenacvičovali jsme je ani před loňským finále. To já moc neuznávám, protože spíš jde o to zvládnout tu atmosféru psychicky. Já to nechávám osudu, pokud by na penalty přišlo, půjde střílet ten, kdo se na ně bude momentálně cítit,“ vysvětlil Boušek.