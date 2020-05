V krajské I. B třídě má fotbalové Vyškovsko velmi skromné zastoupení a podobné bylo i účinkování dvou klubů ve zrušené soutěži. Bohdalice byly po podzimu na devátém místě s osmnácti body, Kobeřice na jedenácté příčce nasbíraly o čtyři body méně.

Bohdaličtí začali přípravu stylově, zápasem áčka proti béčku. „Bylo to spíš o tom, aby se kluci proběhli po hřišti a kopli si do balónu. To platí i o zápasech. Zahrajeme si Vyškovem B, dojednáváme termín s Kobeřicemi a v jednání jsou další mančafty. Chtěli bychom hrávat pravidelně o víkendech do konce té původní jarní sezony. Tedy asi do půli června,“ sdělil trenér Bedřich Kolář.

Tým vede spolu s hrajícím kolegou Jaroslavem Kolečkářem a nepředpokládají nějaký větší pohyb v kádru. „Mužstvo bylo mělo zůstat skoro stejné. Možná se nám z Drnovic vrátí náš dorostenec Jakub Ševčík. S Vyškovem domlouváme brankáře Pavla Štěpána a z Pačlavic Tomáše Sádlíka. Pavel už asi chce mít v brance větší klid a víc času pro sebe, než by měl ve vyškovské rezervě, která má postupové ambice. Tomáš změnil zaměstnání a zřejmě už nebude mít tolik času tam dojíždět na tréninky,“ vysvětlil trenér Bohdalic.

KOBEŘICE HLEDAJÍ V LÍŠNI

V uplynulém týdnu začali trénovat v Kobeřicích. Ve všedních dnech se budou scházet dvakrát a naplánovali si dvě přátelská utkání. Sedmého června s Bučovicemi a o týden později s kombinovaným B týmem Líšně. „Když přišel zákaz, dostali kluci individuální tréninkové plány, ale nijak jsem je nekontroloval. Protože víc než dva měsíce neviděli balón, budeme na trénincích dělat věci hlavně s míčem a i ty přípraváky nebudeme svazovat nějakou větší taktikou nebo hledáním optimálních sestav. Chci, aby si kluci od chuti zahráli fotbal,“ zdůraznil kouč Josef Svoboda.

Volba rezervy Líšně pro přípravné utkání není žádná náhoda. Kobeřice s druholigovým klubem navázaly užší spolupráci. „Už na podzim jsme měli takovou dohodu, že hráči, kteří se nevešli do kádru béčka, tedy do krajského přeboru, to zkusí u nás. Měli jsme tu tři devatenáctileté kluky. Přišli sice až v půli podzimu, ale bylo to znát. Na to jsme chtěli navázat i na jaře, už byli v přípravě, ale stalo se, co se stalo. Takže teď o nich zase budeme jednat. I Líšeň na tom má zájem. Tedy aby jejich perspektivní mladí kluci, kteří se nedostanou do béčka, hráli alespoň I. B třídu,“ naznačil Svoboda.

Na cestě do I. B třídy byli po podzimu fotbalisté Slavkova u Brna. Před zrušením soutěží vedli okresní přebor, když ve třinácti utkáních ztratili body jen jednou porážkou a dvěma remízami. Svůj postupový plán zřejmě nezmění ani v novém ročníku.

„Protože máme hřiště v rekonstrukci, hnojení, podpískování atd., tak tréninky máme domluvené v úterky Rašovicích a čtvrtky ve Vícemilicích. Trénovat jsme začali minulý týden a zatím děláme něco, aby se vůbec něco dělo, protože kluci jsou po fotbale hladní. Máme široký kádr, takže je potřeba hrát. Naplánované jsou čtyři zápasy. V Křižanovicích, Vícemilicích, Šlapanicích a v Němčanech. Bude to tak, aby si zahráli všichni. Výsledky nebudeme brát, moc vážně i když víme, že vždycky se chce vyhrát (úsměv). Vážně to všechno začne s klasickým termínem zahájením letní přípravy, teda zhruba okolo 12. července,“ řekl hrající Zdeněk Hráček.