Hráči Tatranu Rousínov, účastníka krajského přeboru, se na hřišti sejdou už toto úterý. „Ale není to nic oficiálního. Není kam spěchat. Takže to bude jen o tom, zahrát si, mít na noze balon,“ upozornil nový trenér Roman Zavřel.

Mužstvo převzal na začátku roku, absolvoval s ním podstatnou část zimní přípravy, ale „díky“ předčasnému ukončení soutěží si musí na mistrovskou premiéru na lavičce půl roku počkat. „Budeme se tak nějak volně scházet dvakrát týdně. Připravujeme dva přáteláky. Jsme domluvení se Svratkou Brno a chce s námi hrát Start Brno. Ze zápasů ale nebudeme nic vyvozovat. Teď máme víc času na jednání s případnými novými hráči, ale zatím nic konkrétního domluveného není. Vidím to tak, že toto jakési udržovací období potrvá tak do 20. června. Klasickou letní přípravu pak rozjedeme v obvyklém termínu někdy v polovině července. Tedy asi měsíc před soutěží,“ dodal kouč Tatranu.

NOVÝ BOJ O POSTUP

Rezervní tým MFK Vyškov zastihlo zrušení soutěží na vedoucí příčce B skupiny I. A třídy. Chystaný boj o postup se tedy nekonal, ale soudě podle aktivity mužstva se o něj zřejmě pokusí i v nové sezoně. „Jak se uvolnila omezení, tak jsme začali trénovat v deseti lidech. Chodili jsme třikrát týdně, ale nijak jsem to neplánoval. Kluci si prostě chtěli zahrát. Takže na pořadu bylo jen bago a fotbálek, naprosto v pohodě a bez tlaku,“ popsal trenér Jan Kopáček.

První trénink v kompletním počtu je naplánovaný na pondělí, kde se taky hráči chtějí domluvit, jak se v tomto přechodném období bude pokračovat. „Prvním úkolem určitě bude vybrat společné zápisné, které jsme v březnu nestihli. Pak si půjdeme sednout někam na zahrádku a pobavíme se, co dál. Pokusíme se sehnat nějaký přátelák. Naplno trénovat bychom měli začít v polovině června. Potřebujeme hodně naběhat a dostat se tedy do stejné kondice, jakou jsme měli po zimě. Počítám s tím, že to bude hodně o motivaci, kterou má na starosti samozřejmě trenér. Takže doufám, že se nám podaří to všechno naladit s formou a vykročíme k postupu do krajského přeboru úspěšně,“ potvrdil odvážné cíle pro novou sezonu.

Kádr mužstva by se pro tento úkol neměl výrazně změnit. Sám bývalý brankář vyškovského áčka ale naznačuje, že největší problém se rýsuje právě v brance.

Dosavadní hlavní gólman Pavel Štěpán zřejmě hodlá ukončit aktivní kariéru. „Říká, že už je starý a nechce se mu, což já s ním žádném případě nesdílím. Pro mě je to zkušený a stále velmi platný a gólman. Další v pořadí, David Vitásek, vychází z dorostu a příští týden jde na zkušenou do Sigmy Olomouc, v čemž mu nechceme bránit. Variant, jak to vyřešit se nabízí dost. Do tréninků se s námi v zimní přestávce zapojil Laďa Kollár. Sice trénuje, jen aby se udržel v kondici, a v týmu funguje spíše jako takový poradce a trenér, ale asi bych ho přemluvil. Trénuje s námi Martin Vymazal, kterého bych si u nás také dokázal představit. Podle mého názoru je zkušený a kvalitní gólman, který by nám v téhle situaci mohl pomoct. Je však hráčem Dražovic, které o tomto mém záměru zatím neví. No a poslední variantou by byl návrat Jana Kopáčka z Rakouska, (úsměv) ale to bychom potom museli hledat zase trenéra, protože na dvou židlích se sedět nedá,“ sdělil Kopáček, zatím tedy z pozice nehrajícího trenéra.

TRÉNUJÍ CELÝ ROK

Jen o čtyři body za postupovou pozicí Vyškovanů zakončil podzimní část další okresní zástupce FK Pačlavice-Dětkovice. Ten si tak vysoké cíle, jako Vyškované, neklade a s pohybem těsně za špicí tabulky (4. místo - pozn. red.) je spokojený. „O krajském přeboru určitě neuvažujeme. Jsme malý klub. První A třídu si kluci vykopali a ambice jsou hrát pěkný fotbal, aby na nás chodili lidi. Podobné je to i s doplňováním kádru. Jeho jádro je naše a ani nemáme v plánu jít nějakou cestou najímání cizích posil. Pro podzim plánujeme pokračovat s tím, co v současné době máme k dispozici. Pokud by se něco mělo změnit, tak to vidíme maximálně na úrovni jednoho dvou postů,“ ujistil trenér a manažer klubu Vladimír Keršner.

I jeho svěřenci se už sešli na neoficiálních trénincích a v souladu s omezením počtu účastníků. Oficiální start je naplánovaný na středu. I když označení oficiální v tomto případě moc přesné není „My v Pačlavicích obvykle mezery mezi sezonami nemáme. Ani v zimě ani v létě. Bývá tam jen takových čtrnáct dnů, kdy si chodíme jenom zahrát fotbálek, ale jinak trénování vůbec nepřerušujeme. Přáteláky zatím domluvené nemáme, ale představa je, že v červnu si zahrajeme dva se soupeři z I. A nebo I. B třídy,“ dodal Keršner s podstatnou informací, že u kormidla ho vystřídá Pavel Svoboda.

FC Bučovice se po sestupu z krajského přeboru pohybuje ve středu tabulky I. A třídy. První jarní sraz si hráči zorganizovali sami. I tady zatím jde víceméně o improvizovaný skupinový trénink. „Další program budeme postupně upřesňovat během následujícího měsíce. Představa je asi taková, že budeme pokračovat se stávajícím kádrem a chtěli bychom také sehrát nějaká přátelská utkání,“ naznačil předseda klubu Ladislav Kachlík.

Klub dlouhodobě razí cestu doplňovaní kádru z vlastních řad nebo talenty z okolí. Po delší době má v soutěžích i B mužstvo, jehož kádr by se měl výrazně rozšířit. „Vítáme to, že se nám chtějí vrátit naši hráči, kteří působili v jiných klubech okresních soutěží. Zatím nevíme, jakou formou to bude, ale to hlavní by mělo být, že se mladí perspektivní kluci budou učit od zkušených matadorů. Proto béčku ani nedáváme žádný výkonností cíl. Tím je jednoznačně oživit atmosféru v celém klubu, a taky při domácích zápasech. Chceme naučit mladé kluky chodit na hřiště, aby se víc sžili s klubem. Aby se dala dohromady parta, tedy aby se obnovilo to, co fungovalo v minulých letech, taková ta klubová až rodinná atmosféra,“ naznačil svá přání předseda FC Bučovice.