SOKOL BOHDALICE - MFK VYŠKOV B 4:5

Poločas: 0:3. Branky: Vaculčík, Ohanyan, Novák, Sádlík - Rogožan 2, Surala, Mach, Chubirka. Rozhodčí: Vinklárek.

Bohdalice: Plchut – Mrázek, Jašíček, Hladký, J. Ševčík – Kopřiva, Vaculčík, Ohanyan, Sádlík, Pospíšil – Kolečkář. Střídali: Semenyuk, Efimov, Novák, P. Ševčík. Trenér: Bedřich Kolář.

Vyškov B: Štěpán - Chubirka, Lička, Kříž, Zbořil - Ghian (Nigérie), Surala, L. Rogožon, Mach, Gurtler, Kopáček. Střídal: F. Rogožan Filip. Trenér: Jan Kopáček.

Kolář: „Cíl byl víceméně jen se po dlouhé pauze proběhnout, takže to moc hodnotit nechci. Na to, že to byl první ostrý zápas se hrál docela dobrý fotbal. Vyškov hraje o třídu výš a byl hodně rychlý a běhavý. My jsme nezachytili začátek a dělali zbytečné chyb, které soupeř dokázal trestat. Po stavu 0:3 jsme trochu přeskládali sestavu a zápas se vyrovnal.“

Kopáček: „Utkání se hrálo v naprosto přátelském duchu. Nešlo nám o výkon, ani jsme se s hráči nedomlouvali, kdo jaké má úkoly. Podle toho to také vypadalo, herní projev nebyl vůbec dobrý. Chybělo nám hodně hráčů: Kollár, Neubauer, Račanský, Hudec, Kučera, Melko, takže jsme byli rádi, že jsme se vůbec sešli.“

FK KŘIŽANOVICE – SK SLAVKOV U BRNA 1:6

Poločas: 0:3. Branky Slavkova: 10. Matocha (Sokol), 15 .Matocha (Kachlíř), 40. Sokol (Matocha), 49. Marek (Peslar), 70. Sokol (Matocha), 75. Lysák (Matocha).

Slavkov: Jirásko – Marcone, Hráček, Lysák, Michálek – Půček, Zezula, Sokol, Peslar – Matocha, Chadima. Střídali: Kratochvíl, Marek, Cagášek, Kachlíř. Trenér: Zdeněk Hráček.

Hráček: „Hrálo se na perfektně připraveném hřišti a v celku oboustranně ve slušném tempu. Dlouhá pauza se na kvalitě zápasu samozřejmě projevila, ale to se dalo čekat. Výsledek je pro domácí dost krutý, gólové šance na zkorigování výsledku měli. Ale náš gólman byl až na jednu situaci na místě a domácím chybělo i trošku štěstí v koncovce. Po většinu zápasu jsme byly lepším mužstvem, naše výhra je dle mého názoru zasloužená. Stínem utkání je nezaviněné vážné poranění vazů v kotníku Honzy Chadimy, který se po trávě bohužel delší dobu neproběhne.“