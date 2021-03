Zimní přípravu byli zvyklí zahajovat v půli ledna, v rámci ní si občas zaskočili na krátké soustředění ve Vyškovci v Bílých Karpatech. Letos by kvalitní tréninky potřebovali dvojnásob, protože podzim jim příliš nevyšel. V I. B třídě fotbalisté Sokola Bohdalice přezimují na dvanácté příčce a čeká je boj o záchranu. Pokud se soutěž bude na jaře hrát, půjdou do ní bez přípravy.

Bedřich Kolář, trenér fotbalistů Sokola Bohdalice. | Foto: archiv B. Koláře

„Navíc v zimě v posledních letech hráváme poměrně dost přípravných utkání na umělce ve Vyškově. To všechno odpadlo. Takže teď mají kluci individuál. Víceméně je to na nich a já to ani moc nekontroluju. To asi v našich poměrech ani nemá smysl. Ale vím, že si v rámci skupiny nějaké výsledky posílají. Kdo, kde a co zaběhl,“ konstatoval trenér Bedřich Kolář.