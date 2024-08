Celý první poločas se Bohdalickým dařilo držet s favoritem skóre 0:0, přičemž z několika možností mohli jít i do vedení. To se podařilo až na začátku druhého poločasu gólem Andrii Semeniuka. Brňané samozřejmě nechtěli generálku se soupeřem z nižší třídy prohrát, zvýšili tempo a třemi góly v závěru stav otočili ve svůj prospěch.

Krajský pohár JmKFS - 1. kolo:

TJ Sokol Bohdalice – FC Sparta Brno 1:3

Poločas: 0:0. Branky: 49. Semeniuk – 76. Popovych, 80. Makiš, 86. Pelc. Rozhodčí: Kučera - Lazar, Veselý. ŽK: Semeniuk, Sádlík (oba Boh.). Diváků: 110.

Bohdalice: Kopáček – Semeniuk, Horváth, Sydorenko (73. R. Jašíček), M. Jašíček (46. Novák), Konečný (73. Anke), Fojtík (83. Lozrt), Kovalov, Sádlík, Toman (73. Vaculčík), Pospíšil.

„I tentokrát jsme nastoupili vzhledem ke kvalitám soupeře s cílem dobře bránit a pokoušet se o brejky, nebo hrozit ze standardních situací. To se nám v prvním poločase dařilo a co prošlo to pochytal výborný Kopáček v brance. Do druhého poločasu bohužel kvůli zranění nenastoupil Michal Jašíček. Přesto jsme šli do vedení po hlavičce Semeniuka. Tím že Sparta musela víc útočit se otevíralo víc prostoru i pro naše protiútoky. Bohužel v závěru ukázala Sparta svoji kvalitu a utkání otočila. I tak jsem s výkonem hráčů spokojený. A doufám, že na něj navážeme i podzimní části soutěže,“ komentoval výsledek trenér Jaroslav Kolečkář.

Do A skupiny 7. ligy vstoupí Bohdaličtí v sobotu v Brně-Medlánkách. Výkop zápasu bude v 16.00 hodin.