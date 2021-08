Hosté museli dvakrát srovnávat domácí náskok. V samotném závěru utkání pak ustál souboj na středu hřiště Martin Pavlík, přihrál do brejku Gevorgovi Ohanyanovi a ten nachystal svou finální přihrávkou gólovou situaci Jaroslavu Kolečkářovi.

I. B třída - skupina A:

FC Veverská Bítýška

– Sokol Bohdalice 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 30. Lajcman, 55. Kučera – 40. P. Ševčík, 60. Pavlík, 90. Kolečkář. Rozhodčí: Prokop – Kučera, Urbánek. ŽK: Kučera – Jašíček, Pavlík, Břoušek. Diváků: 120.

Bohdalice: Plchut – Mrázek, Jašíček, Hladký (46. Ohanyan), J. Ševčík (84. Kočajnar) – P. Ševčík, Sádlík, Pavlík, Břoušek – Vaculčík, Efimov (46. Kolečkář). Trenéři: Zdeněk Julínek, Jaroslav Kolečkář.

Domácí se dostali do vedení ve 30. minutě po tečovaném přímém kopu. Ještě před koncem první půle srovnal Petr Ševčík. Do druhého poločasu musel pro zranění vynuceně opustit trávník Marek Hladký. V 55. minutě si domácí vypracovali jednu z mála gólových příležitostí ze hry a podařilo se jim ji dotáhnout do gólové koncovky. Hosté odpověděli po pěti minutách, kdy hrající trenér Jaroslav Kolečkář našel svou přihrávkou Martina Pavlíka a ten také nechyboval a srovnal na 2:2.

„Po většinu utkání jsme byli dominantnější. Domácí si moc šancí nevypracovali, ale přesto dokázali dát dva góly. Na samotném startu sezony je takové vítězství moc důležité,“ komentoval výsledek střelec rozhodující branky.