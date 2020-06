Přípravné utkání se původně mělo hrát v pátek, ale pro špatné počasí bylo odloženo na úterý. Vyjma Holáska přivezl bučovický trenér Marek Pokorný do Komína kompletní tým. Nováčky v něm jsou Luboš Slezák, který přišel na zkoušku z Pozořic, a Tomáš Svoboda, jenž se po delší době vrátil z Letonic. V utkání se střídalo hokejově a průběžně nastoupili všichni hráči. „Chceme od kluků zodpovědný přístup, protože se nám některé přáteláky na začátku roku nepodařily,“ upozornil před zápasem kouč Pokorný.

Jeho tým ale soupeři hrajícímu o soutěž výš vzdoroval jen na začátku zápasu. Převaha domácích postupně narůstala a rozhodně měli mnohem víc čistých šancí než na šest gólů. Proto Pokorný po zápase netajil zklamání. „Čekal jsem, že kluci budou mít po tak dlouhé době bez fotbalu chuť si dobře zahrát. Říkali jsme si, jak k tomu přistoupit, takže nevím, z jakého důvodu to v tomto směru bylo všechno špatně. Pokazili jsme většinu přihrávek, vpředu jsme nebyli vůbec nebezpeční, vzadu naopak děraví. Tři góly nám dali do prázdné branky, což by se nemělo stát. Prostě čekal jsem větší radost z fotbalu, která by tam po takové pauze měla být,“ smutně konstatoval bučovický lodivod.

SVRATKA BRNO – BUČOVICE 6:1

Poločas: 2:0. Branky: 10. Hilscher, 41. (pen.) Svoboda, 55., 73. a 84. Hansal, 55. Langer – 83. Diviš. Rozhodčí: Měřinský – Vereš, Eliš.

Bučovice: Buriánek – Kohoutek, Koudelka, Kachlík, Handlíř – Budík, L. Němec, Slezák, Bárek – D. Svoboda, Martínek. Střídali: M. Nový, Skokan, Havránek, Sedlář, Diviš, Vágner. Trenér: Marek Pokorný.

Další zápasy:

ŠLAPANICE - SLAVKOV 0:2

Poločas: 0:2. Branky: 25. Lysák (Peslar). 38. Kratochvíl (Šutera).

Slavkov: Jirásko – Marcone, Hráček, Lysák, Zezula – Půček, Houšť, Sokol, Peslar – Udržal, Matocha. Střídali: Strnad, Kratochvíl, Marek, Cagášek, Šutera.

Zdeněk Hráček, trenér Slavkova: „Vyrovnaný zápas se odehrál víceméně mezi velkými vápny. Naše hra byla podstatně lepší než minulý týden. Ale to jsem očekával, proti týmu z 1. A třídy nehrajeme každý týden. Hra obou mužstev dozadu byla lepší, než dopředu. Oba gólmani moc práce neměli. My jsme dokázali otevřít skóre po nacvičeném signálu z rohu, kdy výborný centr Peslara bezchybně zakončil hlavou Lysák. Druhý gól přidal po chybě domácího gólmana Kratochvíl. Bereme třetí výhru v řadě.“

HODĚJICE - ROUSÍNOV B 1:8

Poločas: 1:3. Branky Rousínova: Nitschneider 3, Lazor 2, Prokop 2, Skoupý.

Rousínov: Fládr - Janáček, Kameník, Skoupý, Křivánek (45. P. Hrabal) - Nohel (45. M. Hrabal), Kozel, Žoček, Zápotočný (45. Radil) - Nitschneider (45. Prokop), Lazor.

Petr Kalousek, trenér Rousínova: „V Hodějicích se nám povedlo odehrát výsledkově nejvýraznější utkání. I přes naši herní převahu nás ale domácí několikrát přesvědčili o tom, že i v takových zápasech je potřeba soustředit se i na obrannou práci.“

RADSLAVICE - PUSTIMĚŘ 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 55. Kincl, 60. Kremlička – 5. Kučírka, 82. Hradil.