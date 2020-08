Po herně nevydařené letní přípravě zahájil FC Bučovice boje o body vítězstvím. Zápasu s tradičním soupeřem z Velkých Pavlovic předcházela čtvrteční trenérská rošáda. Marka Pokorného nahradil z domácích „zdrojů“ Josef Fenyk. K ruce si vzal asistenty z řad zkušených hráčů, Ondřeje Holáska a Davida Vágnera

Po dobrých výsledcích nažhavená rezerva Vyškova jela do Veselí nad Moravou pro tři body, ale nedovezla ani jeden. Pačlavice-Dětkovice si z Nikolčic dokonce odvezly debakl, když vzdorovaly jen v části prvního poločasu.

Ve skupině A I. B třídy bylo hned v premiérovém kole na pořadu okresní derby. V Kobeřicích soutěž lépe rozehráli domácí.

I. A TŘÍDA – skupina B

Bučovice – Velké Pavlovice 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 14. Skokan, 23. Handlíř – 42. Bogiň. Rozhodčí: Pecher – Ryba, Knecht. ŽK: Havránek, M. Nový – Zborovský, Vintrlík. Diváků: 93.

Bučovice: Buriánek - Sedlář, Koudelka, Holásek, Handlíř – Kohoutek (54. Slezák), Havránek (78. Vágner), L. Němec, M. Nový (89. Šlampa) – D. Svoboda (72. Bil), Skokan (82. Bárek).

Josef Fenyk, trenér: „V prvním poločase jsme měli velkou převahu a měli jsme dát víc gólů, než jen dva. Hosté ale vzadu hráli velice obětavě, obránci naše střely sráželi a co prošlo, to pochytal jejich výborný brankář. Ve druhé půlce jsme měli jen dobrý nástup, pak byla hra víc opatrná. My jsme je do ničeho je nepustili, ale sami jsme taky nic moc nevytvořili.“ Fotbalistům Rousínova stále chybí týmový duch. Soutěž zahájili porážkou Přečíst článek ›

Veselí nad Moravou – Vyškov B 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 4. a 50. Vaďura, 43. Šebesta – 83. Hudec. Rozhodčí: Půček – Ryba, Zabloudil. ŽK: Suchánek – Neubauer, Chubirka, Mach, Kameník. Diváků: 120.

Vyškov B: Štěpán – Chubirka, Kameník, M. Lička, Neubauer – Nitschneider (56. Hudec), Mach, Zbořil, Surala – J. Lička, L. Kollár. Trenér: Jan Kopáček.

Nikolčice - Pačlavice-Dětkovice 6:1

Poločas: 2:1. Branky: 23. a 67. Harašta, 40. a 84. Starý, 55. Šabata, 85. Nasadil – 28. Doležel. Rozhodčí: Mrkvica – Raus, Julínek. ŽK: Sádlík, Kozák, Knap, Pučan (vš. Pač.). Diváků: 120.

Pačlavice: Dopita - Kroupa, Knap, Kozák, Špatina - Grepl, Pučan, Sádlík, Veselý (46. Juřena), Pavlík – Doležal.

Pavel Svoboda, trenér: „Až na prvních třicet minut, byli domácí lepší a zaslouženě zvítězili. Většině gólů předcházely naše hrubé chyby v defenzívě.“

I. B TŘÍDA – skupina A

Kobeřice – Bohdalice 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 21. (pen.) a 37. Florian, 69. Havlásek – 58. Pacula. Rozhodčí: Burgr – Korčák, Adler. ŽK: Havlásek – Vaculčík, Hladký, Semeniuk, Kolečkář. Diváků: 74.

Kobeřice: Přerovský – Beneš, M. Poláček, Rozbořil, Cenek – Piňos, F. Svoboda (43. Kalouda), Havlásek, Toncr (90. Redl) – Florian (74. Ondráček), Noris (81. Hobza).

Bohdalice: Plchut – Mrázek, Jašíček (81. Lánský), Semeniuk, Ševčík – Kolečkář, Hladký, Vaculčík, Pacula – Neděla, Ohanyan.

Josef Svoboda, trenér Kobeřic: „Do patnácté minuty byl zápas vyrovnaný. Pak jsme byli lepší, měli jsme několik šancí, ale zahodili jsme. Uklidnil nás až gól z penalty a zejména pak druhý, který dal krásnou střelou přes brankáře Florian. Ve druhém poločase jsme prvních patnáct minut trošku vypustili a dostali jsme gól na 2:1. Po třetím brance jsme pak už zápas zase měli pod kontrolou a dohráli v klidu.“

Jaroslav Kolečkář, hrající asistent trenéra Bohdalic: „Domácí vyhráli zaslouženě. Nám chybělo víc hráčů ze základní sestavy a měli jsme jen dobré náznaky.“