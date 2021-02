S umístěním byla naprostá spokojenost. Na postup za každou cenu netlačili a mohli tedy absolvovat pohodovou zimní přípravu. I jim ji ale zrušila koronavirová pandemie.

„Je to katastrofa pro všechny lidi, kteří kdy sportovali a sportují. Je to špatně a některé reakce a omezení nechápu. Pro fotbal na dědinách to může mít hrozné následky. Jestli se jaro hrát nebude hrozí, že některé mančafty úplně skončí. V okrese hraje hodně kluků těsně pod a nad čtyřicítkou, ti pokud vypadnou z pravidelného tréninku a zápasového rytmu, tak se do toho těžko dostanou zpátky. Mnozí to prostě zabalí. Bohužel se to může týkat i mnohem mladších hráčů,“ vyjádřil svoji náladu vzhledem k aktuální neplánované sportovní nečinnosti trenér Josef Svoboda.

I jeho práce na zimní přípravě je k ničemu. Všechno se zúžilo na individuální plány, které, jako jinde a v těchto amatérských podmínkách, jsou především o běhání. Odpadlo i osvědčené zimní kondiční soustředění v Kunštátu.

„Do Kunštátu na Boskovicko jezdíme každý rok a máme tam výborné podmínky pro výběhy v lesíčku, ale i umělý trávník. To padlo. Cílem zimní přípravy samozřejmě je naběhat dostatek kilometrů. To jsem chtěl jako základ k tomu, abychom při zápasech mohli být ještě aktivnější po ztrátě míče a dokázali okamžitě účinně presovat. Fyzická kondice se samozřejmě dá udržet i individuálním běháním v terénu, ale všechno to ostatní, včetně utužení party, jednoznačně chybí,“ upozornil kobeřický lodivod.

Těsně před podzimním výkopem se z A skupiny I. B třídy odhlásila Černá Hora. Kobeřické tedy na jaře čeká, pokud se bude hrát, patnáct mistrovských utkání. Současný sedmnáctičlenný kádr pro tuto porci považuje Svoboda za dostatečný. Navíc má v "rukávu" osvědčenou spolupráci s druholigovým SK Líšeň.

„Kádr máme dost široký, šestnáct sedmnáct hráčů, by mělo stačit i pro nabitější program. Nikoho jsme nesháněli. Přišel k nám jen jeden nový hráč, který sám chce u nás hrát. Spolupráce s Líšní trvá k oboustranné spokojenosti už dva roky. Pokud by se někdo nevešel do kádru jejich béčka v krajském přeboru, tak by šel k nám do I. B třídy, aby nehrál jen v městském přeboru. My jim nabízíme naše talentované mladíky, oběma klubům to vyhovuje a spokojení jsou hráči, kteří byli od nich u nás a u nás z Líšně. Takže pokud se bude hrát a vyvstala by potřeba doplnění, s Líšní bychom se určitě domluvili,“ naznačil možnosti.

Do balónu si kobeřičtí fotbalisté naposledy kopli 3. října, kdy doma porazili Rájec-Jestřebí 5:2. Soutěž pak pro ně skončila o týden dřív než ostatním, protože desátého se měli utkat s Černou Horou. Podle upraveného rozpisu jarních zápasů by letošní část sezony měli otevřít domácím utkáním s béčkem Boskovic 13. března. Kouč věří, že tým na jaře dokáže na vydařený podzim navázat i bez odpovídající zimní přípravy.

„Na podzim mně dělalo radost to, jak se mužstvo drželo jako kolektiv. Bojovností a takovou tou soudržností jsme dokázali otočit koncovky několika zápasů, ve kterých jsme prohrávali. I v devadesáté minutě. Tahle síla v mužstvu je. Naopak mrzeli mě některé podrážděné reakce hráčů na herní i neherní situace. To je každém mančaftu, prostě u fotbalu je adrenalin, ale stejně bych tohle chtěl odbourat. Právě v období zimní přípravy se o tom dalo s těmi, kterých se to týká, mluvit. Ale teď se nepotkáváme a po telefonu tohle řešit nejde,“ sdělil trenér Kobeřic.