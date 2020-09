„S remízou nejsme spokojeni. V naší situaci potřebujeme vyhrávat a především na domácím hřišti,“ zdůraznil domácí kouč Ladislav Gögh. „Podle průběhu zápasu bych řekl, že remíza je spravedlivá. Ale přijeli jsme sem vyhrát,“ opáčil hostující Josef Svoboda.

FC Medlánky

– TJ Sokol Kobeřice 3:3



Poločas: 1:1. Branky: 45. a 78. Vicenec, 54. Holub – 28. Beneš, 66. F. Svoboda, 88. Havlásek. Rozhodčí: Vrbka – Moder, Bodeček. ŽK: Horyna, Blahounek, Proch – Noris, Cenek (2), Toncr. ČK: 88. Šilon - 85. Cenek. Diváků: 48.

Medlánky: Kvapil – Tchuř, Blahounek (60. Krátký), Z. Sklenář (10. Šilon), Horyna – Vicenec, Šudoma, Schotteberger, Proch – Sehnal (17. Lörinc), Dutka (25. Holub). Trenér: Ladislav Gögh.

Kobeřice: Přerovský – Rozbořil (34. Ondráček), Beneš, Polášek, Cenek – Toncr, Piňos, F. Svoboda, Havlásek – Kuda (56. Kalouda), Noris (77. Florian). Trenér: Josef Svoboda.

Na perfektním medláneckém trávníku se soupeři střetli téměř přesně po roce. Tehdy ale byly karty rozdány úplně jinak. Domácí vyhráli 2:0 a jistě kráčeli k vítězství v podzimní části, pro ně pak bohužel nedohraného ročníku. Kobeřice se skromně krčily blízko samému chvostu tabulky. Do „odvety“ šli domácí z posledního místa, Kobeřičtí jako druhý tým v tabulce.

Taktovky se ale chopili domácí, hrálo se převážně před pokutovým územím hostů, jenže do vyložené gólové šance medlánecké útoky neústily. Navíc do pětadvacáté minuty přišli o tři zraněné hráče a aby smůly nebylo málo, prakticky první vážnější ohrožení jejich branky znamenalo vedení hostů. Spletí těl v pokutovém území domácích se protlačil zkušený Jindřich Beneš a zblízka zakončil přesně.

„Brněnské mančafty nenakopávají balóny a snaží se o fotbal. Oni byli fotbalovější a lepší v kombinaci, ale remíza je asi zasloužená. Škoda, že jsme třetí gól dostali po obrovské chybě brankáře. Dalo se to opět otočit pro nás. V tak vyhecované koncovce se to musí hrát jednodušeji a ne něco vymýšlet. Vojta si to určitě bude pamatovat,“ řekl po utkání střelec první branky.

Hra Medlánek opravdu nenasvědčovala tomu, že by měly být poslední. Jenže nedávají góly. Alexanderu Lörincovi nestačily ani dvě čisté šance. Mezi 37. a 38. minutou šel sám na branku. Poprvé ji netrefil, ve druhém případě ho vychytal brankář Vojtěch Přerovský. Teprve, až když se hosté už asi viděli v šatně a nechali ve svém pokutovém území volné prostory, v jednom z nich nehlídaný Ondřej Vicenec hlavou prodloužil centr ke vzdálenější tyči.

Na začátku druhého poločasu domácí poměrně brzy Tomášem Holubem otočili skóre. Kobeřice pak evidentně zařadily vyšší rychlostní stupeň, ale k vyrovnání jim pomohla nešikovnost jednoho z obránců, když prakticky sklepl míč před atakujícího Filipa Svobodu.

Laciný gól ale hosté domácím vrátili. Jak naznačil Beneš, brankář Přerovský nezvládl kličku dotírajícímu Vicenecovi a ten pohodlně zasunul balón do prázdné branky.

„Vždycky jsme začali hrát až když jsme prohrávali. A když už vyrovnáme, tak si dáme vlastního góla. Ale vyčítat mu to nebudu, je to mladej kluk a potřebuje chytat. Chtěli jsme vyhrát, nepodařilo se, jedeme dál,“ konstatoval po utkání hostující trenér Svoboda.

Naštěstí pro jeho tým Medlánky koncovku téměř již vyhraného zápasu nezvládly. Po vyloučení kobeřického Lukáše Cenka za řeči proti rozhodčímu dostaly výhodu přesilové hry. Jenže brzy o ni přišly po „úletu“ Davida Šilona, který srazil soupeře rukama v přerušené hře. Trest přišel hned z nařízeného trestného kopu. Centr z běhu pohotově doklepl nestřežený Miroslav Havlásek.

„Škoda, že jsme nevyužili své gólové šance, i když jsme jich tentokrát tolik neměli. Nakonec se zrodila remíza. Bohužel do pětadvacáté minuty máme tři zraněné hráče, pro čtvrtého v poslední minutě musela dokonce přijet sanitka. Budeme mít problém, abychom do Boskovic poskládali nějakých jedenáct hráčů. Ale co se dá dělat, i takový je fotbal,“ komentoval zápas po utkání Gögh.