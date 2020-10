V loňské nedohrané soutěži se v A skupině I. B třídy po podzimu krčili na jedenácté příčce s těsným kontaktem se sestupovými vodami. Letos jsou druzí.

„Povedlo se posílit kádr. Přišli tři kvalitní hráči. Do útoku Tomáš Florian a Filip Svoboda, do obrany zkušený Jindřich Beneš. Věřili jsme si, že dokážeme hrát vyrovnané partie se všemi mančafty v soutěži. To se potvrdilo,“ uvedl trenér Josef Svoboda hlavní důvody tak výrazného zlepšení.

TJ Sokol Kobeřice

I. B třída – skupina A

podzim 2020



Čelo tabulky:

1. Lelekovice 9 7 1 1 39:11 22

2. Kobeřice 9 5 2 2 26:20 17

3. Vilémovice 8 5 1 2 28:18 16

4. Vysočany/Š. 9 5 0 4 20:20 15

Bilance doma:

3. Kobeřice 5 3 1 1 13:11 10

Venku:

3. Kobeřice 4 2 1 1 13:9 7

Střelci:

9 - Tomáš Florian, 7 - Filip Svoboda, 4 - Michal Toncr, 2 - Miroslav Havlásek, 1 - Stanislav Piňos, Ondřej Noris, Tomáš Kuda, Jindřich Beneš

Ke stříbrné pozici samozřejmě vedly i další. Za podstatné kouč označil, že se podařilo udržet univerzála Miroslava Havláska a to, že tým tvořil soudržnou partu.

„Miru jsme měli půjčeného z Líšně, teď k nám přestoupil, a je to pro nás nadstandardní hráč na levé záloze nebo v obraně. Celkově si to všechno sedlo, kluci jsou výbornou partou, snaží se bojovat jeden za druhého. Jsou tam samozřejmě hráči, bez kterých si to nedovedu přestavit, ale jsou součástí týmu, takže jednotlivce hodnotit nebudu,“ sdělil Svoboda.

V desátém kole, po kterém svaz soutěže ukončil, měly Kobeřice hrát v Černé Hoře, ta se ale těsně před soutěží odhlásila. Takže podzimní derniérou pro tým bylo vítězství nad Rájcem-Jestřebí 5:2. Vypadá jednoznačně, ale domácí si zápas sami zkomplikovali. V prvním poločase umožnili soupeři, který má za sebou nedávnou divizní minulost, srovnat z 2:0 na 2:2. Naštěstí druhou půli se domácí vrátili k režii z úvodu zápasu.

„Těšily mě hlavně zápasy, které jsme rozhodovali v posledních minutách. To znamená, že kluci dokáží bojovat celých devadesát minut a v koncovkách otočit zápas nebo dát vítězný gól. Takže jeden nebo dva nejvydařenější zápasy vypichovat nechci. Na druhou stranu nejvíc mě mrzí prohra ve Vilémovicích. Tam jsme byli prvních třicet minut z jejich jmen, jako Švancara, Polách, Siegl, přímo posr…, a za čtvrt hodiny jsme prohrávali 0:3. Pozdější průběh (konečný výsledek 5:4, pozn. red.) ukázal, že jsme mohli vyhrát. Šance jsme na to měli,“ nebral si servítky lodivod sokolů.

V průběhu soutěže byly Kobeřice i na první pozici. Mohly se tedy nabízet myšlenky na postup. Ty ale trenér jednoznačně odmítá. Klub předsezonní cíle, tedy hrát v klidných vodách tabulky, nemění.

„Chceme se pořád fotbalem bavit, aby z něj kluci měli radost a líbilo se to divákům a nám, kteří se tady o to staráme. O postupu opravdu vůbec nepřemýšlíme. Před sezonou jsme si řekli, že chceme skončit do pátého místa a hrát v klidu. Ode mě to vždycky bylo tak, že základ je záchrana (úsměv) a uhrát třicet bodů. Vypadá to tak, že se nám to může podařit,“ naznačuje spokojenost Svoboda.

Při současných vládních omezujících opatřeních ani Kobeřičtí nestihli fotbalový podzim vyhodnotit. Trenér ujišťuje, že jakmile to bude možné, tak na sezení hráčů a funkcionářů dojde. Pokud se situace v novém roce vrátí do normálu, chtěl by zvolit tradiční model zimní přípravy. Tedy zahájení někdy kolem patnáctého ledna, přípravné zápasy a soustředění.

„Na to jezdíme zhruba v půli února, už jsme byli pětkrát na jednom místě. V Rudce u Kunštátu a jezdíme na hřiště do Boskovic. Když to nejde osobně, tak chci alespoň touto cestou poděkovat hráčům, divákům i funkcionářům. A zvlášť dvěma klukům. Petrovi Matyášovi a Pavlovi Hloužkovi. Petr nám suprově připravuje hřiště, Pavel se vzorně stará o naši přípravku, která se nám teď hodně dobře rozjela,“ zdůraznil trenér áčka.