Krajský přebor – 28. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FC Svratka Brno 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 13. Mikeš, 43. Kříž, 75. Líznar – 19. Kroupa.

Rozhodčí: Kříž – Haminger, Kron. ŽK: Janík, Řeřucha (oba Svr.). Diváků: 150.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Kostelka – Divácký, Novotný (65. Horváth), Mikeš, Líznar, Florián (27. Piňos) – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Ve velmi vysokém zápasovém tempu středa – sobota to táhneme už hodně dlouho a únava je znát. I proto jsme byli připraveni, že i v utkání se Svratkou nás nečeká nic lehkého, a to se taky potvrdilo. Zápas byl pro nás hodně těžký,“ upozornil na úskalí velké fyzické zátěže brankář Milan Řepka.

Toho v utkání překonal jen autor sedmadvaceti prvoligových gólů, syn slavného kanonýra Zbrojovky Karel Kroupa mladší. Mimochodem v nejvyšších soutěžích Česka, Rakouska a Slovenska odehrál 223 zápasů a kariéru zakončil v druholigovém Prostějově. Po krásném gólu domácího Miroslava Mikeše Kroupa ml. srovnával na 1:1. Trenér Tatranu Milan Boušek zareagoval prohozením některých postů na trávníku a ještě do poločasu si jeho svěřenci vzali vedení zpět brankou stopera Martina Kříže po standardní situaci. Druhý poločas už měli uklidnění domácí pod kontrolou.

„Po zvládnutém finále krajského poháru jsme chtěli vyhrát i mistrovské utkání. To se nám povedlo. Vyrovnání nás naštěstí nepoložilo. Druhý poločas už byl jen o nás, vytvořili jsme si spoustu krásných akcí, při kterých nám chyběla jen přesnost v zakončení. Nakonec to na sebe vzal Peťa Líznar, který krásnou střelou zvýšil na 3:1 a zápas jsme si pohlídali až do konce. Za tři body jsme samozřejmě moc rádi,“ doplnila hodnocení dlouholetá brankářská opora Tatranu.