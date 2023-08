I po sloučení s Letovicemi zůstal FC Boskovice jedním z největších favoritů krajského fotbalového přeboru. Přesvědčil se o tom i Tatran Rousínov, který v Letovicích prohrál 0:2.

V zápase krajského přeboru s Rousínovem nakonec Boskovice potvrdily roli favorita vítězstvím 2:0. | Foto: Kateřina Boušková

Hosté nastoupili bez dvou členů základní sestavy Lukáše Obruči a René Jaška a v úvodu zápasu museli čelit naporu i šancím či pološancím domácích. Tu největší měl v 21. minutě Michal Stříž, který šel po kolmé přihrávce sám na brankáře Milana Řepku. Ten situaci zvládl a z „loženky“ měli domácí jen rohový kop. Tatran se postupně z tlaku vymanil a několikrát také nebezpečně zahrozil. Ve třicáté minutě boskovičtí obránci zastavili ve svém pokutovém území Martina Pavlíka tvrdým zákrokem, ale rozhodčí jej jako penaltový neposoudil. O dvě minuty později se domácí ujali vedení, když se nenápadnou technickou střelou z pravé strany ke vzdálenější tyči levačkou trefil Roman Hlaváček.

Krajský přebor

FC Boskovice-Letovice – TJ Tatran Rousínov 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 37. Hlaváček , 79. Stříž. Rozhodčí: Chabiča – Oujezdský, Nejezchleba. ŽK: Stara, Novák, Paděra – Pešta, Rozehnal. Diváků: 200.

Tatran: Řepka – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Handlíř – Němec (80. Novotný), Pešta, Mikeš (46. Líznar), Kubáč, Zbořil – Pavlík (84. Hráček). Trenér: Milan Boušek.

Druhý poločas byl vyrovnanější a hosté místy domácí přitlačili před jejich branku. V ní ale stál zkušený Jindřich Bednář, který si se střelami z dálky i závary věděl rady. A v 61. minutě mu pomohlo břevno, které zdálky nastřelil Matěj Rozehnal. Ke smůle hostů zhruba deset minut před koncem udeřilo na druhé straně. Rousínovská defenzíva nepokryla ve vlastním velkém vápně Jana Nováka, ten přiťukl doleva Střížovi a jeho volej trochu se štěstím doskákal za vzdálenější tyč. Tam se sice snažil zakročit Michal Handlíř, jenže „koníček“ poskočil od země příliš vysoko.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, přece jen Boskovice patří mezi špičku krajského přeboru. A také to potvrdily. Hned od začátku měly spoustu rohů i nějakou tu šanci, ale vše jsme tak nějak zvládli a postupně se dostávali do hry a začali je přehrávat. Vytvořili jsme si několik vyložených šancí a jen k naší smůle jsme je nedotáhli do konce a Boskovice tu svoji proměnily. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že chceme zápas otočit a zvládnout. Od první minuty jsme Boskovice začali přehrávat, držet míč, vytvářet šance, jenže opět bez gólového efektu. Mrzí mě, že jsme nepřivezli aspoň bodík, který by byl pro oba zasloužený,“ viděl z branky utkání kapitán Tatranu Milan Řepka.

Po dvou kolech je Rousínov v tabulce s jedním bodem třináctý. Další důležité utkání sehraje už ve středu, kdy v první kole Krajského poháru přivítá doma Šlapanice (17.30). O další body v přeboru pak bude hrát opět doma, v sobotu v 17.00 hodin s nováčkem soutěže Sokolem Pohořelice.