Krajský přebor

10. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– SK Moravská Slavia Brno 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 31. Ovsepjan, 68. Pešta. Rozhodčí: Šenkýř – Putna, Kučera. ŽK: Novotný, Florian – Pešta. Diváků: 150.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Líznar – Prokop (46. Zbořil), Novotný (80. Chlup), Mikeš, Jašek – Guttler (46. Svoboda), Florian. Trenér: Milan Boušek.

MS: Šurkala – Havelka (84. Doležel), Hanuš (64. Klimeš), Kubík, Gruber (70. Šembera) – Čech, Baran, Pešta (84. Dědič), Ovsepjan – Simr, Kanabe. Trenér: Libor Danihelka.

Úvodních dvacet minut se hrálo na polovině a před velkým vápnem Tatranu. Morenda domácím míč moc nepůjčovala, ale koncovce jejich akcí chyběla přesnost a důraz. Několik střel bylo nepřesných, nebo je srazila domácí obrana. Paradoxně v době, kdy se domácí začali trochu vymaňovat z tlaku hostů přišla zmíněná parádní trefa Ovsepjana. Z pozice téměř v rohu velkého vápna se z levé strany trefil pravačkou po zemi ke vzdálenější tyči. Asi rovněž paradoxně mohla Křížova první střela domácích znamenat srovnání skóre.

Ve druhém poločase už převaha hostů tak markantní nebyla a domácí potvrzovali, že jejich defenzíva je kvalitnější než útok. Ale obě útočné formace si vytvářely spíše jen náznaky příležitostí. Tu svoji největší ovšem Morenda v 69. minutě proměnila v uklidňující druhý gól. Vojtěch Čech našel přízemním centrem z pravé strany na zadní tyči zezadu nabíhajícího Jiřího Peštu a ten se z běhu nemýlil. Hosté tak mohli zápas dohrát v relativním klidu, byť se Tatran v posledních minutách snažil vyvinout závěrečný tlak.

„Soupeři dopředu moc nebezpečný nebyl, ale stejně jsem měl trošku obavy, abychom nedostali nějaký hloupý nenadálý gól z nějakého jejich náhodného brejku. Herně jsme měli jednoznačně převahu, byli jsme víc na míči, ale pokud by se domácí dostali do vedení, tak mohli ještě víc bránit a my bychom pak museli chodit do ještě zataženější obrany. Takže jsem si opravdu oddechl, když se první gól podařilo střelit nám. Oni to pak museli trošku otevřít, což pro nás bylo lepší a myslím, že jsme si to vítězství bez problémů pohlídali,“ komentoval výsledek trenér Moravské Slavie Libor Danihelka.

Na nápravu nepříznivého vývoje bude mít Rousínov první šanci v sobotu v Krumvíři, kde loni zhruba ve stejném termínu odstartoval úspěšnou sérii, která trvala prakticky až do konce soutěže.