Krajský přebor

26. kolo:

FC Ivančice

– TJ Tatran Rousínov 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 58. Kokorský, 83. Weinlich. Rozhodčí: Půček – Kříž, Brezáni. ŽK: Pekáč, Kokorský – Líznar, Piňos, Řepka. Diváků: 60.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Piňos – Líznar, Mikeš, Horváth, Novotný (46. Divácký) – Obruča, Florian (77. Kostelka). Trenér: Milan Boušek.

„Chtěli jsme napravit špatný výkon z domácího zápasu s Moravskou Slavií a věřili jsme, že nám pomůže odložení středečního zápasu v Moravském Krumlově. Bohužel se ukázalo, že přece jen forma po té dlouhé úspěšné šňůře šla trochu dolů. I tak jsme si v prvním poločase vytvořili dvě šance, které mohly průběh zápasu změnit. Jenže zakončení jsme neřešili tak, jak by se mělo hrát. Druhý poločas byl o něco lepší, ale paradoxně jsme dostali dva góly. Měli jsme sice i další šance, ale cítíme, že to není tak, jak to má být. Ale i přesto všechno si myslím, že se ten zápas dal zvládnout a mrzí mě, že jsme tam nebodovali,“ komentoval výsledek trenér Tatranu Milan Boušek.

Rousínov si i přes porážku udržel solidní páté místo v tabulce. Jeho další program bude pokračovat v anglickém rytmu. V úterý se ve finále Krajského Poháru JmFŽ utkání s Kuřimí, která je v mistrovské soutěži na druhém místě. Hrát se bude od 17.30 hodin na stadionu v Drnovicích.

„Kuřim jsme sice nedávno doma porazili, ale do zápasu půjde určitě v lepší pohodě než my. Ale pohár, to je o něčem jiném a já věřím, že se dokážeme vrátit k tomu, co nás zdobilo na konci podzimu a na začátku jara. Bez šancí rozhodně nejsme,“ věří kouč Tatranu.