Třetí skalp v řadě za sebou získali na domácím trávníku vítězstvím nad FC Ivančice 3:1. Zrodilo se už v prvním poločase, kdy padly všechny branky. Ale Tatran začal stejně špatně, jako v minulém kole v Boskovicích. Tam dostal gól v šesté minutě, teď doma dokonce ve druhé. Z prvního útoku hostů.

Tatran Rousínov

– FC Ivančice 3:1



Poločas: 3:1. Branky: 27. a 35. Novotný, 44. Jukl – 2. Rajsigl. Rozhodčí: Brezáni – Machorek, Junek. ŽK: Buršík, Rozehnal – Bořil, Čožík, Šnyrch. Diváků: 49.

Rousínov: Řepka – Piňos (10. Pařízek), Rozehnal, Šlimar, Líznar - Pelc (90. Mrázek), Havel, Buršík, Pasz - Novotný (66. Zavřel), Jukl. Trenér: Roman Zavřel.

Ivančice: Podolský - Hledík, Slavík (77. Gaňa), Pekáč, Černý - Bořil (73. Š. Hron), Weinlich, Šnyrch, Císař (85. Rybníček) - Čožík, Rajsigl (69. Čermák). Trenér: Rostislav Štork.

„Nad tím se asi už musíme zamyslet. Jsou to laciné góly a byly podobné. Na půlce zbytečně prohrajeme souboj, přijde rychlá akce středem a protože jsme moc roztažení, dostanou se útočící hráči až před naši branku. Naše jasné chyby,“ lamentoval nad špatným úvodem trenér Tatranu Roman Zavřel.

Domácími naštěstí branka Štěpána Rajsigla neotřásla. S podporou větru převzali iniciativu a ve druhé části prvního poločasu ji vyjádřili i gólově.

„Musím připustit, že tento zápas nebyl moc o fotbale. Foukalo to opravdu dost. Měli jsme i štěstí, že jsme dali dva góly s pomocí větru, ale důležité je, že jsme tam byli a dali je. Proti větru jsme pak hráli víc na jistotu a kluci to dobře odbránili. Za sebe říkám, že je to cenné vítězství. Ivančice byly dobré, chtěly hrát fotbal, žádné nakopávání,“ upozornil Zavřel.

Hosté litovali, že dobrý start do zápasu nedokázali zúročit.

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, bohužel jsme vedení neudrželi a ještě v prvním poločase tři branky inkasovali. V tom druhém jsme sice dobře drželi míč, ale nevytvořili jsme si dostatek gólových příležitostí. Klukům i tak patří pochvala za nasazení a musíme se z utkání poučit,“ okomentoval výsledek asistent trenéra Štorka Marek Šnyrch.

Ve stále hodně větrném druhém poločase se hrálo především mezi šestnáctkami. Jediná velká šance Rousínova, sólo Martina Pařízka, ukazatelem skóre nepohnula.

„Že jsme na vítězné vlně? To nevím, ale jakž takž do pohody jsme se dostali. Minimálně je to příjemnější období, v kabině je to cítit. Kluci zjistili, že to jde. Čím je nás míň, tímto začíná fungovat líp. Ale to tak někdy ve fotbale je. Teď hrajeme dobře zezadu, gólman Řepka je jistý a konečně proměníme i nějakou tu šanci,“ usmíval se spokojený kouč Tatranu.

V dalším kole pojede Rousínov v sobotu do Krumvíře. Výkop utkání 10. kola tam bude v 15.00 hodin.