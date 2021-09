Domácí tým se od počátku ujal dirigentské taktovky, ale jeho akce většinou stačili hosté eliminovat už před vlastním pokutovým územím. Bohužel protiútok se Tatranu nedařil, což se ještě víc zvýraznilo po odstoupení jednoho z hlavních strůjců vítězství nad Boskovicemi Miloše Žočka.

„Šel jsem mužstvu jen vypomoct. Teď už moc netrénuju a už po Boskovicích se mně ohlásily achillovky. Tady jsem to zkusil, ale nešlo to,“ vysvětlila legenda rousínovského fotbalu důvody svého odchodu ze hřiště už v 17. minutě.

Krajský přebor – 5. kolo:

FC Dosta Bystrc – TJ Tatran Rousínov 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 23. Ryšavý, 40. vlastní (Hartl), 65. Líkař, 70. Hansl. Rozhodčí: Mrkvica – Chabiča, Dadák. ŽK: Grůza, Hilscher – Rozehnal, Hartl, Imramovský. Diváků: 171.

Bystrc: Smrčka – Líkař, Hilscher, Bubeník – Michal Kratochvíl (74. Buriánek), Bílý – Ryšavý (81. Zaplatil), Grůza (81. Sedláček), Sedlák – Hubr (69. Hansl), Tomáš Kratochvíl. Trenér: Igor Kos.

Rousínov: Řepka – Čadílek, Rozehnal, Pupp, Handlíř – Novotný, Němec (75. Adler), Horváth (32. Hartl), Žoček (17. Líznar), Divácký (46. Imramovský) – Florian (75. Piňos). Trenéři: Milan Boušek, Roman Zavřel.

Domácí si pak v územní převaze pomohli standardkou. Z trestného kopu zhruba ze dvaceti metrů se přesně trefil Vlastimil Ryšavý, který přišel posílit Dostu v týdnu před zápasem ze Startu Brno.

„Vždycky je to tak, že ta nervozita z vás spadne, když dáte první gól. To se nám podařilo a já jsem si přál dát do poločasu ještě druhý. Ten se povedl po krásné akci. Čekali jsme, že výhra nad Boskovicemi Rousínov nakopne, ale tento zápas jsme viděli a věřili jsme si. I my jsme v Bohunicích podali dobrý výkon (2:2, pozn. red.) a chtěli jsme to doma potvrdit třemi body,“ radoval se po utkání domácí trenér Igor Kos.

Jím zmíněnou krásnou akci založil pět minut před přestávkou Adam Sedlák. Po jeho pasu Patrik Hubr nastřelil z pravé strany přízemní centr před branku hostů a Tomáš Kratochvíl pak v náběhu zezadu napálil prudkým volejem břevno. Odražený míč nešťastně trefil u tyčky stojícího Jaroslava Hartla. Vlastenci zabránit nemohl.

Jestliže hosté v prvním poločase zahrozili domácí brance pouze z jedné standardky a jednou nebezpečnou nezakončenou akcí, pak ve druhém to byl jen jeden přímý kop Filipa Novotného. Přítomní diváci přímou střelu na bystrckou branku nezaznamenali vůbec. V pohodě hrající Dosta přidala další dva zásahy, přičemž střídající Ladislav Hansl se trefil minutu po svém příchodu na hřiště.

„Ve druhém poločase už bylo všechno na naší straně. Kdybych jako trenér měl hledat drobná vylepšení našeho výkonu, pak by to asi mohlo být dohrání zápasu. Deset minut před koncem to mělo být víc pod naší kontrolou, ale soupeř jakoby malinko vystrkoval růžky,“ doplnil přesto evidentně spokojený domácí kouč.