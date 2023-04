Týden po domácí porážce s Dostou Bystrc chtěli fotbalisté Tatranu získat v Mutěnicích alespoň bod. Výkon byl lepší, ale koncovka nedůrazná. Hosté měli dost šancí, naproti tomu domácí téměř z každé nebezpečnější střely, která šla na branku, dali gól.

V krajském přeboru fotbalisté Mutěnic (červení) porazili Tatran Rousínov 3:0. | Foto: Kateřina Boušková

Hned v šesté minutě se proti střele Radima Holešinského vyznamenal brankář Tatranu Milan Řepka, ale pak už přebrali otěže hry hosté. Zejména mezi dvacátou a pětadvacátou minutou mohli po rychlých kombinačních akcích jít do vedení. Za neproměnění tutovek pak tvrdě pykali. Ještě do přestávky zblízka dorazil do sítě Patrik Petrucha a tentýž hráč trestal i gólem do šatny.

Krajský přebor

FK Mutěnice

– TJ Tatran Rousínov 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 27. a 42. Petrucha, 57. Holešinský. Rozhodčí: Šenkýř - Smekal, Pátek. ŽK: Koplík – Obruča. Diváků: 120.

Tatran: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Líznar – Jašek (64. Zbořil), Lízal, Kubáč, Guttler (64. Handlíř), Divácký – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

Hosté si herní aktivitu přenesli i do druhé půle. Bohužel dost brzy po chybě inkasovali potřetí, když si za obranu zaběhl Richard Svoboda a Radim Holešinský měl dost volnosti přesně zakončit. Vykřesat alespoň naději mohl krátce po tom střídající Miloš Zbořil, ale i on stoprocentní tutovku zazdil. Hosté sice dál bojovali, ale to už domácí nemuseli nikam spěchat a hru si kontrolovali.

„Zápas se mi hodnotí velmi špatně. Nezískali jsme žádné body, přitom jsme měli na to, odvézt všechny tři. Vytvořit si venku šest gólových situací a neproměnit ani jednu, to je smutné. Byl to úplně jiný zápas než s Bystrcí, hráli jsme přesně tak, jak se po nás chtělo. Měli jsme výborné kombinace, díky kterým jsme se do šancí dostávali. Opět jsme se ale nevyvarovali chyb, které nás v každém zápase sráží dolů. Naopak Mutěnice potrestaly náš nedůraz ve vápně a své šance proměnily,“ komentoval výsledek gólman Rousínova.

Příští utkání sehraje Tatran už v pátek 7. dubna, kdy od 16.00 hodin hostí na domácím hřišti druhý tým tabulky FC Boskovice. Toto utkání se zároveň hraje jako čtvrtfinále krajského poháru.