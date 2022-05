Krajský pohár JmFŽ

Semifinále:

FC Dosta Bystrc-Kníničky

– TJ Tatran Rousínov 0:4

Poločas: 0:0. Branky: 48. vlastní (Bubeník), 53. a 71. Obruča, 83. Novotný. Rozhodčí: Kříž – Burgr, Kron. ŽK: Grůza, Juránek – Florian. Diváků: 300.

Bystrc: Nahodil – Líkař (62. Grůza), Pelc, Bubeník, Hilscher – Sedlák (81. Bednařík), Hubr (72. Juránek), Kocman, Guttler, Kratochvíl – Hansl (81. Panský). Trenér: Igor Kos.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Rozehrnal, Kříž, Kostelka – Piňos, Horváth (89. Eliáš), Mikeš, Líznar – Florian (80. Čadílek) – Obruča (89. Popovič). Trenér: Milan Boušek.

„Pohár je úplně něco jiného než mistrovské zápasy. Z toho, jak nás v nich Bystrc dvakrát vyškolila, jsme si vzali malinko ponaučení a jsem moc rád, že jsme ten trend zastavili,“ radoval se po utkání trenér Tatranu Milan Boušek.

Začátek zápasu ale běžel podle tradičních not a před brankou hostů to několikrát vřelo. Úvodní tak ale přestáli bez úhony a postupně hru vyrovnali a sami se také dostali k zakončení. Velké šance si už ale nevytvořil žádný ze soupeřů.

„Pohár jsme brali jako vrchol sezony a všechno jsme na měli nastavené, abychom šli do finále, ale skončilo to hrozně. Ještě v prvním poločase hra našim záměrům odpovídala a já jsem s ní byl spokojený. Měli jsme víc ze hry, konečně jsme doma soupeře přehrávali, ale doma prostě neumíme dávat góly,“ posteskl si domácí kouč Igor Kos.

Vůbec netajil, že od úvodu druhé půle očekával totéž, co bylo na začátku utkání. Tlak na rousínovskou brankou, ale navíc konečně i s gólovým efektem. Branku Dosta skutečně už po dvou minutách dala, ale na špatné straně hřiště. Dlouhý rousínovský nákop chtěl hlavou odvrátit obránce Jan Bubeník, ale po ataku Tomáše Floriana poslal oblouček přes vybíhajícího brankáře Martina Nahodila do vlastní sítě. Za pět minut na to udeřili hosté podruhé, když obraně utekl Lukáš Obruča a neomylně šanci využil.

„Musím říct, že soupeř řešil věci navrchu před naší šestnáctkou kvalitně. Uměl si to dát do vyložených šancí a proměňoval je. Pro nás to by zápas blbec a vrátili nám těch 4:0,“ konstatoval trenér Dosty.

Nepříznivý vývoj pro jeho tým mohla zastavit 69. minuta, jenže nechytatelná dělovka Ladislava Hansla jen zatřásla břevnem. Prakticky z protiútoku si Obruča zopakoval přesnou koncovku a dal na 0:3.

„Tentokrát jsme proměnili naše šance, které jsme si vypracovali. Ale zvládli jsme to takticky a ten výkon byl týmový. Jejich vlastní gól nám samozřejmě pomohl, tím se to utkání asi lámalo, jinak to mohlo dojít třeba až do penalt. Ale o tom je fotbal, my jsme s nimi doma prohráli 0:4, tady jsme jim to 4:0 vrátili,“ usmíval se dvougólový střelec zápasu.

Dohrávka pak už v podstatě byla formalitou a „obvyklou“ čtyřku v závěru stanovil přesnou střelou ze dvaceti metrů Filip Novotný.

„Po tom, co jsme nezvládli mistrák v Ráječku, jsme v poháru chtěli uspět a chystali jsme se na to. Trochu jsme změnili taktiku a hráli jsme to víc zezadu. První půlka nebyla moc dívatelná, ale kluci plnili to, co jsme si řekli. I když tam nebylo všechno, jak mělo být, tak jsme to dokázali do poločasu uhrát na 0:0. Pak nám pomohl jejich vlastní gól. Začali jsme si víc věřit a šli jsme si za cílem, který jsme si dali. Tedy, že si chceme zahrát na ligovém stadionu Drnovicích,“ shrnul Boušek.

Tam se o krajský pohár bude hrát ve středu 31. května.

„Kuřim je kvalitní soupeř. My to do Drnovic máme blíž, takže věřím, že tam budeme mít i patřičnou diváckou podporu a uděláme všechno, abychom ten pohár zvedali nad hlavy my,“ přeje si šéf rousínovské lavičky.