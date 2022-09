Krajský přebor

5. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FK Kunštát 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 7. a 23. Obruča, 62. Líznar – 33. Štencl. Rozhodčí: Haminger – Šidlo Šenkýř. ŽK: Rozehnal, Guttler – Macko, Sehnal. Diváků: 150.

Tatran: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Zbořil – Florian (72. Chlup), Mikeš, Líznar, Guttler, Obruča – Svoboda (46. Suchý). Trenér: Milan Boušek.

„Musím pochválit kluky hlavně za druhý poločas. Ten jsme odmakali a šli si za vítězstvím. Body jsme už potřebovali a chtěli rovnou zvládnout i postup v poháru,“ cenil si brankář Milan Řepka.

Tatran šel rychle do vedení a když přidal druhý gól, mělo být vše jasné. Jenže ambiciózní nováček nesložil zbraně. Marek Štencl dal kontaktní gól a hosté převzali iniciativu.

„První poločas nám moc nevyšel. Sice jsme od čtvrté minuty vedli a pak přidali druhý gól, ale Kunštát hrál důrazný a běhavý fotbal. To nám moc nesvědčilo, nezachytávali jsme brejky po lajnách a z toho vyústil i gól na 2:1. Navíc si vytvořili i pár hodně slibných gólových příležitostí, ale my to přečkali a v druhém poločasu jsme nastoupili úplně jinak. Začali jsme více běhat a hrát hru, kterou po nás trenér chce. Díky tomu jsme přidali třetí branku a zápas si pohlídali do konce. Jsem rád, že jsme to zvládli. Tyhle body nás musí nakopnout do dalších zápasů. Závěrem bych chtěl pochválit hlavně Křížáka, Obručky a Lízyho. Těm se zápas povedl,“ zdůraznil zkušený gólman Tatranu. Jeho gratulace patřila Martinu Křížovi, Lukáši Obručovi a Petru Líznarovi.