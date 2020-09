Jenže Rousínovští navázali na překvapení v minulého kola, kdy čtyřkou ze svého trávníku vyprovodili Bohunice. Hodnota vítězství 3:1 na hřišti silného soupeře je s tímto výsledkem srovnatelná.

FC Boskovice

- Tatran Rousínov 1:3



Poločas: 1:1. Branky: 6. Novák – 21. a 79. Jukl, 55. Buršík. Rozhodčí: M. Knecht – Šenkýř, R. Hanák. ŽK: Černý – Líznar. Diváků: 50.

Boskovice: Bednář – Němec (60. Černý), Dračka, Fadrný, Cichra - Stara (85. Skácel), Havelka (56. Hlaváček), Paděra, Daněk - Novák, Minx (60. Pokorný). Trenér: Jan Havlíček.

Rousínov: Řepka – Piňos, Rozehnal, Šlimar, Líznar – Pelc, Buršík, Havel, Jukl – Pasz (89. Zápotočný), Novotný (83. Hoda). Trenér: Roman Zavřel.

Zápas v Boskovicích, ale začal podle „papírových“ předpokladů. Už v šesté minutě se prosadil dorážkou Jan Novák a favorit šel do vedení. Hosté sice opět nastoupili v improvizované sestavě, ale inkasovaný gól je nezlomil. Naopak po čtvrthodince mazáckým lobem přes vytaženého brankáře Jindřicha Bednáře téměř z vlastní poloviny hřiště vyrovnal David Jukl.

„Hráli jsme prakticky ve stejném složení, jako s Bohunicemi, zase s dvěma kluky z béčka. Někdy to tak bývá, že se mužstvo v takovém stavu správně semkne. Kluci to odmakali, dali jsme pěkné góly. Hra byla podobná té s Bohunicemi. Hráli jsme dobře uprostřed pole a hlavně jsme nepřijeli bránit, ale kluci chtěli hrát fotbal a byli jsme za to odměněni,“ radoval se po zápase trenér Roman Zavřel.

Otevřené hledí hostů domácí hráče trochu zaskočilo. Snažili se sice o nátlakovou hru, postavenou na rozehrávce středního záložníka s prvoligovými starty a mistra světa v malém fotbale Ondřeje Paděry, ale vyložené šance si z toho nevytvářeli. Naopak v 55. minutě napodobil Jukla Tomáš Buršík, který využil nedorozumění stopera Josefa Dračky s brankářem a Bednáře lobl z kratší vzdálenosti. Pojistku na vítězství pak přidal po Buršíkově centru dorážkou svým druhým gólem Jukl.

„Jejich hru řídil Paděra, rozdával dobré dlouhé balony, ale na druhou stranu to bylo dost čitelné. Měli nějaké nebezpečné centry, ale ty Řepka s přehledem posbíral. Naopak my jsme tam měli další věci, které jsme mohli dohrát líp. Ano potvrzuji, že vítězství nad Bohunicemi mělo na psychiku mužstva velice blahodárný vliv a jen doufám že si tu pohodu přenesou do dalších kol,“ chválil spokojený Zavřel.

„Naše akce se rozbíjely o dobře fungující obranu hostů. Ti naopak na své šance čekali a využili je. Nikomu z našich nelze upřít snahu, ale mužstvo je momentálně ve fázi sezony, kdy na kluky sedla deka a nedaří se jim věci, které jim v minulých dobách vycházely. Soupeř hrál zkušeně a povzbuzen vítězstvím nad Bohunicemi využil své šance a v tabulce se odlepil od sestupových pozic,“ zhodnotil zápas na klubových internetových stránkách FC Boskovice místopředseda klubu Václav Borek.

Díky třem plusovým bodům se Tatran posunul blíže středu tabulky, Boskovice na šestém místě ztrácejí na vedoucí Spartu Brno už osm bodů. V příštím, devátém kole nastoupí Rousínovští doma proti Ivančicím. Sobotní zápas bude mít výkop v 15.00 hodin.