Na umělém trávníku v Morkovicích v Morkovicích se hrálo za velmi chladného počasí. Trenér Milan Boušek měl stejně jako v prvním zápase k dipozici úzký počet hráčů. Někteří stále doléčují zranění z podzimní části, několik v týdnu onemocnělo, někteří se do zimní přípravy zapojují postupně a k tomu přibývají i pracovní a jiné objektivní důvody. Za daných okolností hosté předvedli slušný výkon, tentokrát odměněný vítězstvím.

MFK Vyškov B

– SK Olympia Ráječko 5:7

Poločas: 2:2. Branky: 19. Klimeš, 38.,73., a 75. Vráblík, 78. Lagovský – 5., 55. a 70. Pokorný, 10. Žáček, 47. Štěpánek, 49. Ťoupek, 59. Bartoš. MFK B: Kvapil (60. Derka) – Kučera, Mach (46. Rusiňák), M. Lička (46.Lagovský), Hanulík, Němec, Petroušek, Vráblík, Klimeš, Zajíček, Murányi.

„Oba poločasy byly velmi podobné. V prvním nám utekl začátek a soupeř nám dal dvě rychlé branky. Přesto se nám povedlo do poločasu vyrovnat. Začátek druhého poločasu se nám nepovedl vůbec a soupeř nám dal po našich chybách čtyři góly. Chtěl bych kluky pochválit, že to nevzdali a dali jsme ještě tři krásné branky. Navíc pět minut před koncem náš hráč Lagovský nastřelil tyč. Do dalšího utkání musíme odstranit chyby, které děláme, a bude to dobré,“ zhodnotil zápas trenér vyškovské rezervy Jaroslav Liška.