K jedinému zástupci Vyškovska v nejvyšší krajské soutěži se vrátil v nelehké době. O body hrál Tatran naposledy 10. října loňského roku, kdy podlehl v Krumvíři 0:1. V po deseti kolech ukončené soutěži obsadil jedenácté místo.

„Naším přáním je hrát v soutěži důstojnější roli. V podstatě to, na co jsme v Rousínově byli zvyklí. Já jsem vždy chtěl hrát do pátého místa a dařilo se nám to. A hlavně se chceme vyhnout těm katastrofálním začátkům z posledních let,“ naznačil staronový muž u kormidla Tatranu.

Tatran Rousínov - kádr družstva:

Brankáři: Milan Řepka (1989), David Kopřiva (1997).

Obránci: Jaroslav Hartl (1982), Petr Líznar (1992), Petr Piňos (2001), Martin Pupp (1987), Matěj Rozehnal (1999), Jiří Šlimar (2002).

Záložníci: Michal Handlíř (1990), Michal Honek (1993), Tomáš Horváth (1999), Jiří Legner (1993), Lukáš Němec (1996), Jan Čadílek (2000), Miroslav Divácký (1996).

Útočníci: Filip Novotný (1993), Karel Kachlíř (2002), Tomáš Florian (1996).

Trenéři: Milan Boušek, Roman Zavřel.

Vedoucí družstva: Jaroslav Andrla.

Odešli: Josef Havel, David Jukl (Rakousko), Piotr Pasz (Polsko), Roman Zavřel ml., Tomáš Hoda (Jundrov), Ondřej Skoupý (Komořany), Tomáš Buršík (Modřice), Ondra Pelc (Bystrc), Tomáš Juříček (Tišnov), Martin Pařízek (Start Brno).

Přišli: Handlíř, Němec (Bučovice), Horváth, Kopřiva (Pačlavice), Kachlíř (Slavkov), Divácký (Slavíkovice), Čadílek (Břeclav), Florian (Kobeřice).



Přípravné zápasy: Rousínov – Vícemilice (OP) 4:2, Rousínov – Uhřice (I. B třída) 8:1, Holešov (divize) – Rousínov 2:1, Rousínov – Morkovice (KP Zlínska) 2:0, Čechovice (I. A Olomoucka) – Rousínov 1:2.

Jedním dechem ale upozornil, že teď je situace jiná, než tomu bývalo za jeho éry. V dlouhé „koronavirové“ pauze se kádr mužstva hodně obměnil. Odešlo až osm fotbalistů a většinou zkušených borců. Klub za ně přivedl převážně talenty ze „sousedních“ klubů.

„Při doplnění jsme se zaměřili na kluky tady z okolí, tedy na hráče z nižších soutěží. Kvůli tomu jsme začali přípravu už šestnáctého června, aby byla delší a hráči se poznali a zvykli si na sebe. Příprava se nám výsledkově povedla, tréninkově proběhlo vše podle našich představ a kluci tomu dávali maximum. Cítím, že tu naši výzvu, zkusit si krajský přebor, přijali, že si uvědomují, že v této soutěži musí mít zodpovědný a odpovídající přístup k přípravě,“ pochvaloval si Boušek.

Čtyři z pěti přípravných zápasů Tatran vyhrál. Jedinou porážku (1:2) utrpěl v Holešově s domácím divizním týmem. Podle Bouška ale po velmi kvalitním výkonu. Generálkou na start v krajském přeboru bude nedělní zápas v Šardicích v rámci prvního kola krajského poháru. Tým tam odjede přímo z krátkého dvoudenního soustředění v Pavlovicích.

„V soutěži chceme navázat na vydařenou přípravu. Určitě si všichni uvědomujeme, že v mistrácích musíme působit týmově a jako parta, protože nějaké výrazné individuality v týmu nemáme. Po odchodu Tomáše Buršíka by dirigentskou taktovku mužstva měla převzít osa zkušených hráčů: Milan Řepka v bráně, v záloze Matěj Rozehnal, který je sice pořád mladý, ale už něco odkopáno má, Tomáš Horváth, který se vrátil z Pačlavic, a Petr Líznar. Vpředu zůstal Filip Novotný. V kádru jsou i zkušení Jarda Hartl a Martin Pupp, kteří by takovou tu zkušenost měli mužstvu dodat, pokud bude potřeba,“ upozornil Boušek.

Rousínov zahájí krajský přebor v neděli 8. srpna odpoledne v Líšni s rezervou druholigového klubu.

„Viděl jsem je hrát, měli hodně mladých kluků, ale je to záloha druhé ligy, takže v sezoně může být všechno jinak. Dá se čekat, že nastoupí zkušenější nevytížení hráči z áčka, takže pro nás to bude určitě poměrně nečitelný soupeř. Ale v podstatě to u nás platí i o celé soutěži. Dá se říct, že nevíme, do čeho jdeme. Mančaft se hodně obměnil a hodně kluků se bude s krajským přeborem teprve seznamovat, sžívat. Takže pokud se budeme pohybovat v klidných vodách do osmého místa, bude to pro nás bratelné. A samozřejmě budeme chtít taky hrát pěkný fotbal pro diváky a doufejme, že na fotbal budou moct chodit,“ přeje si člen trenérského tandemu Tatranu.