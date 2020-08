Svratka hostuje v Bosonohách, protože na svém hřišti v Komíně buduje novou tribunu. Pro novou sezonu získala výraznou posilu s prvoligovými zkušenostmi, Karla Kroupu mladšího. Šéfem týmu na trávníku je někdejší hbitý záložník prvoligové Zbrojovky Petr Musil. Ten zásoboval Kroupu přesnými centry, ale rousínovská obrana vytáhlého kanonýra pečlivě střežila. Bohužel v úvodu se prosadili jiní hráči a po rychlých protiútocích získali domácí dvoubrankové vedení. Šance na stejný počet gólů měli i hosté, ale jejich koncovka vázla. Ve 26. minutě Tomáš Juříček dokonce po nedorozumění domácí obrany s brankářem zblízka nedokázal zasunout míč do úplně prázdné branky.

Svratka Brno

– Tatran Rousínov 2:1



Poločas: 2:1. Branky: 14. Havlín, 22. Huráb – 35. Rozehnal. Rozhodčí: Smekal – Kučera, Šmíd. Bez ŽK. Diváků: 150.

Svratka: Svoboda – Zeman, Outrata, Chasák, Řeřucha – Huráb (72. Štrobl), Těžký (87. Cambal), Musil, Fousek (13. Pecha), Havlín – Kroupa. Trenér: Vladimír Beker.

Rousínov: Řepka – Pelc, Rozehnal, Šlimar, Zavřel (72. Hartl) – Piňos, Pařízek, Buršík, Havel - Jukl, Juříček. Trenér: Roman Zavřel st.

Rozehnalovo snížení volejem do šibenice po rohovém kopu dalo zápasu ten správný fotbalový náboj. Svratka se snažila o nátlakovou hru, Rousínov dokázal kontrovat rychlými brejky i kombinací a hlavně si oba týmy vytvořily kupu dalších gólových šancí. V šedesáté minutě napálil dělovkou z dálky rousínovský Martin Pařízek tyčku, z protiútoku trefil Kroupa tvrdým volejem břevno. Domácí mohli dát rozhodující gól, hosté si klidně mohli odvézt bod.

Divácky atraktivní utkání nakonec Svratka dovedla k vítězství. Rousínovští byli smutní, ale výkonem potvrdili, že jejich ambice jsou vyšší než napovídá jejich bodové konto a postavení v tabulce.

„Byl to dobrý a vyrovnaný zápas. Pro diváky super. My jsme nedali šance, oni taky. Bod by tomu možná slušel víc, ale oni prostě dali dva góly a my jeden. Ale kdybychom takhle hráli minule s Bystrcí, tak jsme to v pohodě zvládli. Bohužel v koncovce se stále neumíme prosadit,“ komentoval výsledek trenér Tatranu Roman Zavřel starší.

Posílená Svratka naznačila, že v tomto složení se v krajském přeboru může ucházet o mety nejvyšší. V domácím táboře samozřejmě vládla spokojenost.

„Kluci zahráli fantasticky, zajišťovali se, dřeli. Ale to proměňování šancí, to je špatné. Rousínov byl těžším soupeřem, než jsme čekali. Nahoře mají velice agresivního útočníka, který nám celý zápas dělal problémy. Ale nakonec jsme to uhráli. Je škoda, že jsme nic nevytěžili z rohových kopů.

V každém poločase jsme jich kopali minimálně sedm. Z toho bychom měli dávat góly, hlavně když vpředu máme Karla Kroupu, který si tu hlavičku najde,“ zhodnotil zápas kouč Svratky Vladimír Beker.

O první vítězství se Rousínovští pokusí v příštím kole na domácím trávníku. Už v pátek 5. září se od 17.00 hodin utkají s Olympií Ráječko.