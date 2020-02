Tatran se v jihomoravském přeboru krčí na čtrnáctém místě s dvanácti body, Kralice v olomouckém mají na třináctém místě patnáct bodů, ale o zápas víc než Rousínov.

Snaha uniknout z nebezpečných vod byla znát i na vzájemném přípravném utkání. Trenéři vyzkoušeli více nových tváří a hrálo se nahoru – dolů. Každý ze soupeřů měl navrch v určitých pasážích zápasu a šancí na obou stranách bylo víc než na jeden gól. Hosté potrestali chybu rousínovské obrany Josefem Cibulkou. Těsně před koncem poločasu vyrovnal střelou z dvaceti metrů Petr Líznar, když brankář technickou ránu podcenil a prošla mu mezi rukavicemi.

Ve druhém poločase mohli strhnout vítězství na svoji stranu Rousínovští i Kraličtí, ale střelci nemířili přesně. Největší šanci měli hosté, ale přísně nařízený pokutový kop jim zmařil výborným zákrokem brankář Milan Řepka. „Utkání splnilo to, co mělo. Kluci toho teď mají v nohách hodně. Třeba včera jsme naběhali opravdu dost. Na některých hráčích i celkově na hře to bylo vidět. Bylo tam hodně nepřesností a zbytečných ztrát míče. Do přestávky byla naše hra lepší, jak se to prostřídalo, tak už to bylo všelijaké. Ale jak jsem naznačil, za nás trenéry je to spokojenost,“ komentoval zápas nový kouč Tatranu Roman Zavřel.

Sám upozornil, že na herní testy všech hráčů má ještě dost času. „Zatím trénujeme jen na našem malém hřišti s umělým trávníkem. Bylo znát, že se kluci s tím prostorem velkého hřiště trochu prali, ale to se postupně srovná. Noví hráči naznačili, že u nás budou posilami. Stoper a můj synovec Roman Zavřel do toho určitě zapadne bez problémů. Dnes s námi hrál poprvé Ondra Pelc, na pravém beku. Je po nemoci a všechno dohání. Myslím si, že na té lajně bude přínosem. Čas potřebuje i Pjotr Pasz. Tedy hlavně na aklimatizaci, je to tady pro něho všechno nové, neznal nikoho, ale vypadá to, že to bude v pohodě. Dnes tu nebyl Pepa Havel, bratr Honzy, který v Rousínově působil. Ten nám určitě pomůže v prostředku, kde nás to zatím stále tlačí,“ zmínil Zavřel s tím, že další hráči jsou v klubovém hledáčku.

Pro Rousínov byl zápas s hanáckými Kralicemi druhým v rámci zimní přípravy. V úvodním Tatran remizoval s dorostem Zbrojovky Brno do osmnácti let rovněž 1:1. Třetí utkání sehraje v neděli na umělém trávníku v Blansku, kde bude jeho soupeřem účastník I. B třídy Sokol Lipovec. Hrát se bude od 15.00 hodin.

Tatran Rousínov – FC Kralice na Hané 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 39. Líznar – 26. Cibulka. Rozhodčí: Julínek – Michal, Adler. Diváků: 30. Hráno na UT Vyškov.

Rousínov: Řepka – Pelc (46. Šlimar), Zavřel, Rozehnal, Líznar – Nitschneder (46. Zápotočný), Horváth (46. Táborský), Buršík, Pasz (60. Legner), Honek (46. Mrázek) - Lička (65. Nohel). Trenér: Roman Zavřel.