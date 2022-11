Krajský přebor

14. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FC Svratka Brno 6:0

Poločas: 3:0. Branky: 1. Divácký, 6. Obruča, 13. a 59. Svoboda, 65. Mikeš, 90. Chlup. Rozhodčí: Putna – Šenkýř, Jurča. Bez ŽK. Diváků: 120.

Tatran: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Líznar – Divácký (29. Jašek), Mikeš, Chlup, Florián (83. Novotný) – Obruča (80. Eliáš), Svoboda (80. Pohanka). Trenér: Milan Boušek.

Už v první minutě potáhl míč po pravé straně Tomáš Florian, na jeho centr vracející se obránci ani nabíhající Lukáš Obruča nedosáhli. Poslední z hostujících beků Patrik Preis ale mohl balón uklidit do bezpečí, jenže kiksem spíš předložil šanci Miroslavu Diváckému. Ten neměl problém zavěsit do skoro prázdné branky. Po pěti minutách obešel Divácký dva obránce a podél brankové čáry předložil ke gólovému zakončení ideální přihrávku Lukáši Obručovi. Domácím narostla křídla a vycházelo jim snad vše, na co sáhli. Ve 13. minutě vedli 3:0, když zakončoval Filip Svoboda.

Do konce poločasu Rousínovští utkání s přehledem kontrolovali a v podstatě stejný průběh druhý poločas. Tatran jen více držel balon, ale stejně přidal další tři góly. Celý zápas byl jednoznačně lepším týmem a vysoké vítězství je naprosto zasloužené. Svratka si vytvořila snad jen jednu vážnější šanci.

„Zápas se Svratkou jsme brali hodně vážně. Po neúspěchu v Ivančicích jsme chtěli doma naplno bodovat, a to se nám i přes absenci některých hráčů povedlo. Po přestávce při vědomí náskoku jsme z aktivity trochu upustili a do hry se trochu dostal i soupeř. Relativně brzo se nám ale povedlo zvýšit na 4:0 a poté už jsme zápas, dá se říct, kontrolovali a navíc přidali další dvě branky,“ dodal k hodnocení Svoboda.

V tabulce vítězství posunulo Rousínovské o jednu příčku výš. Při aktivním skóre 25:19 jsou s osmnácti body desátí. V sobotu je na pořadu poslední podzimní kolo a pro svěřence trenéra Milana Bouška bude tečka za polovinou soutěže mimořádně těžká. V jedenáct hodin dopoledne nastoupí v Líšni proti béčku druholigového SK, které krajský přebor vede.