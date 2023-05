Druhou třízápasovou sérii bez vítězství mají za sebou fotbalisté Tatranu Rousínov. V utkání 21. kola s na domácím hřišti s Ratíškovicemi vyrovnávali až v nastaveném čase, takže remízu 2:2 nakonec berou.

Ve 21. kole krajského přeboru fotbalisté Tatranu Rousínov remizovali s Ratíškovicemi 2:2. | Foto: Kateřina Boušková

„S veškerým respektem k soupeři si myslím, že to je doma jednoznačně ztráta dvou bodů. Na druhou stranu, po průběhu utkání musíme bod brát. Vrátit se dvakrát do zápasu není jednoduché. Ukázalo to naši vnitřní sílu a doufám, že se tímto bodem odrazíme k lepším zítřkům,“ hledal pozitiva střelec obou domácích branek Radek Lízal.

Krajský přebor

TJ Tatran Rousínov

– FK Baník Ratíškovice 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 15. a 90.+4. Lízal – 14. Sukup, 27. Zemánek ml. Rozhodčí: Brezáni – Kučera, Daniel. ŽK: Rozehnal – Dobeš, Kordula. ČK: Zemánek, st. Imrich (oba C). Diváků: 122.

Tatran: Kopřiva – Imramovský (68. Kostelka), Novotný (83. Güttler), Kříž, Rozehnal – Obruča, Líznar (62. Jašek), Kubáč, Lízal, Zbořil (46. Divácký) – Florián (46. Handlíř). Trenér: Milan Boušek.

Nařízení a proměnění penalty ve čtvrté minutě nastavení hosté neustáli a při odchodu ze hřiště uviděli červené karty za řečnění trenér Petr Zemánek st. a hráč Jiří Imrich. Přerušit zmíněnou „minisérii“ se Tatran pokusí v sobotu v Ráječku v utkání 23. kola s místní Olympií. Výkop bude v 17.00 hodin.