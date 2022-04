Krajský přebor

21. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FC Dosta Bystrc-Kníničky 0:4

Poločas: 0:1. Branky: 24. a 68. Hubr, 59. Kratochvíl, 72. Hansl. Rozhodčí: Chabiča – Pátek, Šenkýř. ŽK: Mikeš – Bubeník. Diváků: 175.

Rousínov: Řepka – Kostelka, Kříž, Rozehnal, Líznar – Divácký, Mikeš, Novotný, Florián, Čadílek – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Řekl bych, a zase ta Bystrc! Prostě na ni hrát neumíme. Musím ale vyzdvihnout výkon hostujícího mužstva. Byli na nás výborně připraveni, hráli organizovaně, v tempu a nic nám nedovolili. První porážka na domácí půdě a první jarní prohra samozřejmě mrzí, ale dnes jsme na soupeře prostě neměli,“ přiznal po utkání trenér Tatranu Milan Boušek.

Výkon svého mužstva v podzimním utkání u Svratky tehdy označil za dosud nejhorší v dosavadním průběhu podzimu. Vlastně podobný přívlastek by mohla dostat rousínovská odveta. Podzimní výpadek Rousínovští bohatě napravili, takže ani domácím se Boušek prostě nechce nějak detailně pitvat.

„Věřím, že se z toho vzpamatujeme a dokážeme se nachystat na „dvojzápas“ v Krumvíři, kde mistrovské utkání odehrajeme zároveň jako čtvrtfinále krajského poháru. Na utkání budeme odjíždět už v pátek do Velkých Pavlovic, kde proběhne předzápasový trénink. Po něm tam přespíme a ráno se přesuneme do Krumvíře, kde se pokusíme porážku s Bystrcí napravit a vybojovat další důležité body do tabulky. Chceme se udržet v prvních TOP pěti týmech a postoupit v poháru. Snad nám bude přát štěstí a i my sami uděláme vše, aby se nám to povedlo,“ naznačil kouč Tatranu nejbližší plány mužstva.

Tatran v tabulce klesl na páté místo a má stejně bodů (38) jako čtvrtá Líšeň B. Na šesté Raječko má náskok sedmi bodů.