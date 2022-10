Přesně vystihl dění na hřišti. Hosté měli od začátku více ze hry a zápas v podstatě mohli rozhodnout už do přestávky, kdy měli dvě čisté gólové šance a z trestného kopu nastřelili břevno. Ve druhém pak šli dvakrát sami na domácího brankáře a jednou Mikešovi chybělo k dorážce centru zblízka jen pár centimetrů. A to jsou jen ty největší šance. Možností, že kterých mohl padnout gól bylo víc.

Krajský přebor

11. kolo:

SK Krumvíř

– TJ Tatran Rousínov 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 83. pen. Balaci. Rozhodčí: Ryba – L. Jelínek, Dadák. ŽK: Stehlík, Ondroušek – Chlup, Kříž. Diváků: 170.

Rousínov: Kopřiva – Jimramovský, Rozehnal, Kříž, Líznar – Suchý, Chlup, Zbořil, Mikeš, Florian (73. Guttler) – Jašek. Trenér: Milan Boušek.

„Těžko se mě to hodnotí. Zápas jsme brali hodně vážně, a proto jsme k němu odjeli už v pátek na kratičké soustředění. Udělali jsme i nějaké další změny v rozestavení a myslím si, že nám to docela vyšlo. Po delší době jsme hráli takový fotbal, jaký hrát chceme a šli jsme za výhrou. Bohužel chybí nám pořád trocha toho pověstného sportovního štěstíčka a mladým klukům, kteří se to těch šancí dostávají, zřejmě i více zkušeností. Prohrát po takovém průběhu brankou z penalty za nastřelenou ruku, to je opravu k naštvání,“ konstatoval zklamaný trenér Milan Boušek.

Navíc penalta přišla až v závěru, takže na nějakou větší reakci už nezbyl čas a domácí krátkou koncovku takticky uhráli.

„Z mého pohledu to byl náš nejlepší výkon z posledních zápasů, takže se i mně hodnotí velice těžko. Bylo tam nejvíce věcí, které po nás trenér chce. Ale bohužel, když si vytvoříme sedm vyložených šancí a nedokážeme je proměnit, tak nemůžeme vyhrát. Z mého pohledu jsme byli celý zápas lepší a soupeř hrozil pouze ze standardek, což jsme věděli a připravovali se na to. Bohužel jsme dostali gól z penalty a pak už s tím nedokázali nic udělat. Nezbývá nic jiného, než se odpíchnout od tohohle výkonu, co jsme předvedli, a začít proměňovat šance…,“ potvrdil trenérovo kladné hodnocení výkonu i záložník Miroslav Mikeš.

Po celkově šesté podzimní porážce je Tatran až na 13. místě tabulky, ale s „dohledem“ do horní poloviny. Na šestý Krumvíř ztrácí jen šest bodů. Blíže klidným vodám jej tedy posune každý získaný bod. Vylepšit postavení se pokusí už v sobotu, kdy na domácím trávníku přivítá Spartu Brno (15:00). Ta má na jedenácté příčce jen o dva body víc.