Na hřišti posledního týmu v tabulce nečekalo Rousínovské nic lehkého. Velmi dobře hrající soupeř bojoval o poslední záchranářskou šanci až do poslední vteřiny. Rychle se ujal vedení. V dalším průběhu mu navíc nahrálo vyloučení obránce Jiřího Kostelky po souboji s domácím hráčem.

Krajský přebor – 30. kolo:

FC Moravský Krumlov

– TJ Tatran Rousínov 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 9. Machotka, 90. + 2. P. Bogner – 13. Líznar, 40. Rozehnal, 88. Divácký. Rozhodčí: Chabiča – Kunický, Daniel. ŽK: M. Bogner (MK). ČK: 60. Kostelka (Rous.). Diváků: 150.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Kostelka – Divácký, Horváth, Novotný (46. Piňos), Mikeš, Líznar – Florián (46. Obruča). Trenér. Milan Boušek.

Tatran ale i v oslabení dokázal navýšit vedení na 3:1 Miroslavem Diváckým. Snížení domácího Patrika Bognera v nastavení již nic neřešilo. Krátce po něm se pískal konec.

„Je to náročné. Odehráli jsme celkem dost zápasů za poměrně krátkou dobu, takže únava už je trochu znát. V zápase navíc přišlo to zbytečné vyloučení, což nám situaci hodně zkomplikovalo. Ale vezeme plný počet bodů, a to je nejdůležitější,“ zhodnotil zápas obránce Pavel Imramovský.