Bohunice nastoupily velice sebevědomě a skoro dvacet minut nepustily domácí na svoji polovinu. Zdlouhavou rozehrávkou do šířky ale samy nebezpečné nebyly. Navíc Petru Líznarovi v devatenácté minutě přihrály do brejkové situace a krajní bek Rousínova první střelou na bohunickou branku otevřel skóre. Ke smůle hostů skončila v jejich síti i druhá domácí rána. Jakuba Mrázka vyslal uličkou mezi beky výborně hrající Matěj Rozehnal a rousínovský mladíček zakončil samostatný nájezd jako starý mazák. Ve 34. minutě mohlo být pro Brňany ještě hůř. Dělovka Tomáše Buršíka, třetí přímá střela na branku Bohunic, měla jen o centimetr větší výšku a od břevna se odrazila na brankovou čáru.

Tatran Rousínov

– Tatran Bohunice 4:0



Poločas: 2:0. Branky: 19. Líznar, 29. Mrázek, 52. Jukl, 85. Novotný. Rozhodčí: Kunický - Mrkvica, Kulíšek. ŽK: Mrázek, Šlimar, Honek - Kotoun (2), Schneider, Zach. ČK: 63. Kotoun. Diváků: 110.

Rousínov: Řepka – Piňos, Rozehnal, Šlimar, Líznar – Honek (76. Nohel), Buršík, Havel, Jukl – Mrázek (66. Zápotočný), Novotný. Trenér: Roman Zavřel.

Bohunice: Zach – Kotoun, Král (87. Chlup), Šplíchal, Imramovský (46. Šmerda) – Pavlíček, Ševčík (46. Petřík), Lacko (66. Khalil), Schneider – Burčík, Ullmann (Musil). Trenér: Zdeněk Partyš.

„Hlavní problém je jasný. Udělali jsme hrubé chyby, které se opakují. Proto jsme prohráli i se Spartou. Dostaneme po nich góly a pak máme obrovský problém překonávat zahuštěný obraný val soupeře,“ po utkání smutně konstatoval trenér hostů Zdeněk Partyš.

Až profesorsky chladně a bez finální přihrávky hrající Bohunice se z úderů nevzpamatovaly ani v poločasové přestávce. Velice rychle a opět po brejku středem obrany inkasovaly třetí gól od Davida Jukla.

„V našem současném rozpoložení jsme tohle vítězství moc potřebovali. Potvrdilo se, že je to spíš o psychice, ne o fotbale. Čekal jsem, že to pro nás bude o dost těžší, ale je vidět, že nemáme problém jen my, když dostaneme první gól… (úsměv) Věděli jsme, že fotbalově s nimi budeme těžko soupeřit, ale bylo vidět, že vyhrát jsme dnes chtěli víc než oni. A konečně se k nám přidalo i trochu toho fotbalového štěstíčka. Za mě dobrý a klobouk dolů před klukama z béčka, kteří nám přišli pomoct a odehráli to velmi dobře,“ radoval se trenér domácího Taranu Roman Zavřel.

Rousínovské školení soupeře v efektivitě zakončil před závěrem čtvrtý zásah Filipa Novotného, který tak dokonal potupu vysokého favorita. To už hosté hráli bez vyloučeného Filipa Kotouna, který zastavil další slibně se rozvíjející brejk Rousínova faulem. Je zajímavé, že vyloučení obrázek hry v podstatě nezměnilo. Hosté stále více drželi míč, ale před domácí branku kloudnou přihrávku neposlali, nebo tam chybělo víc hráčů, aby ji úspěšně zakončili.

„Jednoznačně jsme přijeli vyhrát, ale pokud jsem se dobře díval, tak nemáme ani jednu střelu na bránu. Ano, chceme držet balón, na tom je naše hra postavená. Jenže dnes to bylo bez koulí, nikdo na sebe nevzal zodpovědnost, neobešel hráče, abychom mohli vytvořit nějaké přečíslení. Je to obrovské zklamání, musíme si to doma pořádně rozebrat,“ ujistil evidentně zklamaný Partyš.