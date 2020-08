Zápas druhého kola se měl hrát v Blažovicích, ale po dešti tam tehdy hřiště „uplavalo“. Pro nové utkání si kluby vyměnily pořadatelství. Hosté přijeli v tradiční béčkové sestavě, tedy bez posil ze širšího kádru A mužstva. Ale i tak je to silný tým. Domácím stále chyběl střelec Tomáš Juříček. V závěru sice vystřídal Davida Jukla, ale po virové nemoci nemohl absolvovat těžší zátěž.

Tatran Rousínov – Líšeň B 0:0



Rozhodčí: Machorek – Šustr, Paulík. Bez ŽK. Diváků: 200.

Rousínov: Řepka – Piňos, Šlimar, Rozehnal, Zavřel - Legner (26. Pasz – 82. Horváth), Pařízek, Havel, Pelc (65. Novotný) – Buršík, Jukl (87. Juříček). Trenér: Roman Zavřel.

Tabulka:

1. Sparta Brno 3 3 0 0 14:1 9

2. Boskovice 3 2 1 0 7:2 7

2. Bohunice 3 2 1 0 6:1 7

4. Mutěnice 3 2 1 0 4:0 7

5. Svratka 3 2 0 1 9:6 6

6. Líšeň B 3 1 1 1 4:2 4

7. Krumvíř 3 1 1 1 8:7 4

8. M. Slavia 3 1 1 1 4:5 4

9. Ráječko 3 1 0 2 5:5 3

10. Ivančice 3 1 0 2 7:11 3

10. Ratíškovice 3 1 0 2 4:8 3

12. M. Krumlov 3 1 0 2 6:11 3

13. Kuřim 3 0 2 1 3:4 2

14. Rousínov 3 0 2 1 0:4 2

15. Bosonohy 3 0 1 2 2:7 1

16. Bystrc 3 0 1 2 2:11 1

„Byl to vyrovnaný zápas, z naší strany herně dobrý. Remíza je asi zasloužená, i když by jí víc slušely góly. Šance jsme měli, ale oni také. Takže kdyby někdo dal gól, asi by vyhrál. Juříček si po delší pauze šel spíš sáhnout na balón, ale proti Svratce Brno už by měl být k dispozici,“ řekl Zavřel.

Příští soupeř Rousínovských FC Svratka Brno se v letní přestávce výrazně posílil. Do útoku přišel z Prostějova Karel Kroupa mladší, který v nejvyšší soutěži odehrál 156 utkáních a dal 19 gólů. Více se prosadil v klubech II. ligy. V sezóně 2009/2010, když působil, ve Zlíně, byl společně s Pavlem Černým a Danim Chigou se 14 góly nejlepším střelcem druhé ligy. Zápas 4. kola se bude hrát v sobotu 29. srpna v Brně-Bosonohách, protože na mateřském stadionku v Komíně klub buduje tribunu. Výkop bude dopoledne v 10.30 hodin.