Krajský přebor - 13. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– FC Sparta Brno 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 28. Obruča, 53. Güttler, 78. Suchý. Rozhodčí: Pátek – Kunický, Kučera. ŽK: Kříž – Stehlík. Diváků: 110.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Líznar – Suchý (83. Novotný), Mikeš, Chlup, Güttler (80. Svoboda), Jašek (43. Divácký)- Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme zlomit sérii špatných výsledků a konečně naplno bodovat. Vstup do zápasu nám vyšel, byli jsme aktivnější a hráli víc na balonu než Sparta. Z toho pramenily šance, které jsme si vytvořili. O poločase jsme šli do kabin za stavu 1:0, kdy jsme využili standardní situaci a mohli jsme proměnit i další gólové příležitosti. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v aktivitě. První minuty se nám to nedařilo, soupeř se dostal více do hry a měl nějaké náznaky akcí, které naštěstí nebyly moc nebezpečné a naše obrana si s nimi poradila. Na to brzo přišla nejlepší možná odpověď, kdy jsme navýšili vedení po brejkové akci gólem do poloprázdné brány na 2:0. Ke konci zápasu jsme dali ještě gól na 3:0 po rychlém úniku po pravé straně, pak už se zápas dohrával v poklidu až na jeden zákrok soupeře, který měl být na červenou kartu. Myslím, že jsme zaslouženě brali tři body. Od tohoto výkonu se budeme chtít odrazit a zvládnout další zápas v Ivančicích,“ zhodnotil utkání střelec prvního gólu Lukáš Obruča.