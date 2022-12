„Já jsem byl optimista. Věřil jsem v klidný střed tabulky. Jako nováček jsme měli těžké rozlosování. V prvních sedmi zápasech jsme pětkrát hráli s mužstvy, která jsou po podzimu v horní polovině tabulky. Pro polovinu kluků to byly úplně první zápasy v krajské soutěži. Takže za mě hlavní důvod současného umístění i čísel v tabulce jsou menší zkušenosti,“ shrnul příčiny nelichotivého postavení trenér Zdeněk Hráček, který je i na soupisce a naskočil do jednoho utkání.

Špatná podzimní bilance má samozřejmě i konkrétní herní příčiny. Pohled na celkové skóre jasně napovídá, že jednou s nich je slabá produktivita. A chybějí i body z venku, odkud přivezli jediný.

SK Slavkov u Brna

I. B třída - skupina A

Podzim 2022

Celková tabulka:

1. Podolí 13 8 4 1 44:21 28

2. Ráječko B 12 9 0 3 38:31 27

3. Medlánky 13 8 2 3 33:19 26

4. H. Heršpice 13 8 1 4 38:18 25

5. FKD 13 8 1 4 40:22 25

6. Bohdalice 13 7 2 4 27:20 23

7. Kunštát B 13 6 2 5 28:25 20

8. Lelekovice 13 5 3 5 33:34 18

9. Rudice 13 4 2 7 14:23 14

10. V. Bítýška 13 3 3 7 18:25 12

10. Babice n. S. 12 3 3 6 18:25 12

12. Čebín 13 3 2 8 15:31 11

13. Slavkov 13 2 3 8 14:27 9

14. Svratka Brno B 13 2 0 11 23:62 6

Doma:

9. Slavkov 7 2 2 3 11:10 8

Venku:

13. Slavkov 6 0 1 5 3:17 1

Střelci:

3 - Karel Kachlíř, 2 - Petr Kachlíř, Patrik Sokol, Dominik Michálek, 1 - Ondřej Půček, Jan Lysák, Filip Peslar, Roman Sedlář, Oleksandr Mamokin, Josef Čurda, Robert Novák

„Paradox je, že jsme jej po výborném výkonu získali u lídra soutěže v Podolí. K bodům jsme neměli daleko v Rudicích a v Ráječku. Herně to byly vyrovnané zápasy, ale chybělo nám trošku štěstí. Naopak zasloužené vysoké prohry jsme si odvezli z Kunštátu, Babic a Čebína. V těchto zápasech si většina hráčů na hřišti, bohužel, dělala co chtěla a výsledky předvedené hře naprosto odpovídaly. A ta produktivita? Naším nejlepším střelcem je Karel Kachlíř se třemi brankami, které navíc dal v jednom zápase. To nepotřebuje komentář. Říká se, že gólmani a střelci jsou nedostatkové zboží. My máme brankáře výborného a střelce budeme mít na jaře taky. Před sezonou se nám zranil Dan Matocha, který na podzim naskočil pouze do jednoho zápasu. Na jaro by měl být připraven mužstvu svými góly, a já věřím, že je dávat bude, pomoct v tabulce směrem vzhůru,“ je přesvědčený bývalý stoper týmu.

Původně to vypadalo, že mužstvo se oproti okresnímu přeboru moc nezmění. Nakonec se ale obměnilo docela zásadně. Do béčka se přesunuli starší hráči. Opačným směrem tým doplnili mladí fotbalisté Robert Novák, Vojtěch Blaha, Marek Tihelka a Jiří Martinovič. Ze starších hráčů se znovu zapojili Filip Peslar a Oleksandr Mamokin.

„Neřekl bych, že bychom v soutěži nějak výrazně propadli. Ale určitě jsme se přesvědčili, že v I. B má o hodně vyšší úroveň než okres. Všechno je rychlejší. V týmech už nenajdete nějaké slabší hráče. Ve většině týmů jsou hráči spolu delší dobu, jsou tedy sehraní. Podávají týmové výkony, ale umí i využít své individuality,“ upozornil.

Přesto si myslí, že plán bojovat ve středu tabulky byl splnitelný. Některé ztráty již naznačil, ale vedle jasně prohraných utkání jsou i taková, kde ztráty mrzí víc.

„Takových zápasů bylo několik. Hned první kolo, prohra v Rudicích, následně doma ztráta za remízu s Veverskou Bítýškou. V těhle kolech, kdyby se podařilo více bodovat, tak jsme možná v tabulce někde jinde. Zdůrazňoval jsem hráčům, jak je důležité chytit začátek soutěže. Ale na možná a kdyby se nehraje. Dále prohra doma s Lelekovicemi. S nimi jsme o poločase vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:3. V Ráječku jsme pro změnu nedali penaltu a rozhodující gól, který znamenal prohru, jsme dostali pět minut před koncem. Stejně pak doma s Drnovicemi, opět rozdílový gól chvilku před koncem. Tedy docela dost zápasů, v kterých jsme při troše štěstí nějaké body získat mohli,“ vypočítává zřejmě zbytečné ztráty.

Právě z tohoto výčtu jasně vyplývá, že na jaře Slavkovští mohou svoji „káru“ posunout o hodně výš. Koneckonců na devátou Rudici ztrácejí jen pět bodů. Tým na to má, aby se udržel i bez nějakých mimořádných posil. V loňské zimní přípravě mužstvo makalo a podle Hráčka tomu tak určitě bude i letos. „Velet“ tomu ale už asi bude někdo jiný.

„Já jsem musel z časových důvodů trénování přerušit. Kdybych pokračoval, tak bych se poohlédl po stoperovi. Když se k týmu znova po zranění připojí Dan Matocha, tak podle mě není důvod mužstvo dále posilovat. Za podzimní část se v kabině vytvořila úžasná parta kluků, která trénovala v nadstandardním počtu i přes nepříznivé výsledky. Nic nevzdají. Pokud jim to vydrží, tak se určitě zachrání. V této sezoně posbírají hodně zkušeností a pokud se zachrání, tak věřím v příštím roce v posun v tabulce směrem vzhůru,“ potvrzuje větší možnosti tohoto mužstva.

Není to tak dávno, co se ve Slavkově hrál krajský přebor. Po sestupech se fotbal ve městě dostal tak trochu na druhou kolej. Zkušený fotbalista ale dobře ví a potvrzuje, že jsou to spojité nádoby s výkony hlavně prvního týmu.

„Na začátku sezony se na I. B třídu přišel podívat ze zvědavosti větší počet diváků, ale výsledky samozřejmě některé odradily. S okresem návštěvy srovnávat nemůžeme. V okrese to byla samá derby a někdy i s ‚plnou‘ tribunou. Teď jsou ty vzdálenosti větší a se soupeři jezdí na venkovní zápasy minimum fanoušků. Ale fandové chodí, tak snad jim kluci v jarní části soutěže dají důvod se na tribuny vracet,“ i sám Zdeněk Hráček přidává jarní pozvánku.