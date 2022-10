Tentokrát se svěřenci trenéra Milana Bouška v prvním poločase zaskočit nenechali. Do vedení je po půlhodině dostal nový muž v rousínovském dresu René Jašek. V poslední minutě prvního poločasu zvýšil po dobře zahrané standardce jako obvykle hlavou stoper Martin Kříž.

Krajský přebor

7. kolo:

TJ Tatran Rousínov

– SK Olympia Ráječko 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 29. Jašek, 45. Kříž, 90+1. Güttler. Rozhodčí: Kříž – Holík, Šmíd. ŽK: Pokorný, Sedlák (oba OR). Diváků: 150.

Tatran: Řepka – Líznar, Kříž, Rozehnal, Zbořil – Jašek (70. Divácký), Mikeš, Novotný (74. Svoboda), Güttler, Obruča – Chlup (61. Florian). Trenér: Milan Boušek.

„Na zápas jsme se připravovali tak, že nás nečeká nic lehkého a že Ráječko ani my nejsme v tabulce na takovém místě, kde bychom se chtěli pohybovat. První gól jsme dali po dobře dohrané situaci po centru do vápna. A pak po dobře zahraném rohu jsme šli do kabiny za stavu 2:0.

Ráječko nás druhý poločas zatlačilo na vlastní půlku, což se dalo trošku čekat. Ale jak je známo, body se Tatranu, když vede, berou těžce. Podržel nás gólman Řepka a v obraně jsme toho hostům taky moc nedovolili,“ komentoval výsledek stoper Tatranu Matěj Rozehnal.

Takže gólovou tečku za zápasem udělal po vydařené kombinační akci Yannic Güttler. Rousínovští se tak posunuli do horní poloviny tabulky, jsou sedmí. Olympia zůstala patnáctá.

Ve středu se hraje vložené 14. kolo. Tatran na domácím trávníku přivítá nováčka z Lednice. Výkop bude v 16.00 hodin.