Béčko Líšně už má program této sezony uzavřen a Rousínovské už nemůže předběhnout. Bramborový post může Tatran v posledním kole vylepšit. Ale bude to těžké i komplikované. V pátek v 17.30 hodin se utká s již jistým účastníkem nového ročníku divize Tatranem Bohunice. A zároveň musí věřit, že Olympia Ráječko v neděli doma porazí zatím třetí Boskovice. To je ale jen jedna z možných variant.

Krajský přebor – 29. kolo:

FC Sparta Brno

– TJ Tatran Rousínov 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 50. Říha – 7. Novotný, 11. a 60. Florián. Rozhodčí: Holík – Kříž, Hanák. ŽK: Zavadil (Spar.). Diváků: 60.

Sestava Tatranu: Kopřiva – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Líznar – Divácký (79. Čadílek), Horváth, Novotný (84. Levíček), Mikeš, Florian – Obruča (90. Eliáš). Trenér: Milan Boušek.

V Brně-Komárově na hřišti Sparty začali rousínovští skvěle. Hned v sedmé minutě se trefil Filip Novotný a v jedenácté přidal Tomáš Florian druhý gól. Vypadlo to na jednoznačný průběh zápasu. Domácí to ale nevzdali a pořád zkoušeli vývoj zvrátit. Tatran navíc neproměnil několik dalších vyložených šancí, a tak první poločas skončil jen 0:2.

Hned pět minut po přestávce domácí snížili a nepříjemně zatlačili Tatran na jeho polovině. V 60. minutě se z trestného kopu trefil znovu Tomáš Florian a gólem uklidnění hosté si koncovku zápasu pohlídali.

„Šňůra zápasů ve všední den a o víkendu se do nohou podepisuje a mladá běhavá Sparta byla v tuto chvíli asi vůbec nejnepříjemnějším soupeřem. Ale nemohlo nás potkat nic lepšího, než v po jedenácti minutách vést 2:0. Přišly další šance, řekl bych velké šance, které jsme tradičně neproměnili. Mohli jsme vést 4:0 a měli bychom klid. To bychom ale nebyli my, takže jsme si pro jistotu nechali dát gól na 2:1. Asi aby mělo utkání ještě šťávu a tahali jsme se soupeřem až do konce. Naštěstí pak trefil Tomáš pěkný gól ze standardky a dvougólové vedení jsme udrželi. Nebo spíš kluci udrželi, já jsem musel poprvé v životě střídat skrz křeče. Takže už je toho asi fakt hodně, ale ještě můžeme bojovat o bednu, takže musíme týden vydržet,“ zhodnotil zápas záložník Miroslav Divácký.