To, co si staronový trenér fotbalistů Tatranu Rousínov Milan Boušek vůbec nepřál se stalo. V prvním utkání nového ročníku krajského přeboru jeho svěřenci prohráli v Líšni s rezervou druholigového klubu. „Před zápasem jsem říkal, že to pro nás asi bude jakási zkouška. Pro mnoho kluků něco nového, protože krajský přebor hráli poprvé. Potvrdilo se, že to zkouška byla a nedopadla dobře,“ konstatoval po utkání zklamaný Boušek.

Ilustrační_Tatran Rousínov. | Foto: Deník/ Redakce

Při tom se všechno mohlo vyvíjet jinak. Hned z prvního útoku Tomáš Florian napálil dělovku do spojnice tyče a břevna. Jít střela o pár centimetrů níž, šli by hosté do vedení a kdoví, co by to s mladou líšeňskou rezervou udělalo. Domácí totiž nevyužili ani jednoho hráče širšího kádru áčka. Ani další úvodní minuty ještě nenasvědčovaly nějaké výrazné převaze domácích.